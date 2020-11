Sony Playstation 5 :

Netflix a annoncé les nouveaux ajouts au casting de la quatrième saison de Stranger Things.

Bien qu’il ait été l’une des productions qui ont été touchées par la crise Covid-19, depuis tJ’ai dû arrêter de filmer à cause des confinements obligatoires, Stranger Things a déjà repris le développement de sa quatrième saison à un bon rythme.

Et pour montrer à quel point tout se passe bien et donner un peu d’espoir aux fans de cette série sur les phénomènes paranormaux, Netflix a créé un fil Twitter complet dans lequel il a présenté tous les nouveaux ajouts à cette quatrième saison de la série Duffer Brothers, parmi laquelle il convient de souligner celle de Robert Englund, l’acteur mythique responsable d’avoir provoqué des cauchemars chez les enfants des années 80 dans son rôle de Freddy Krueger dans A Nightmare on Elm Street. Voici ses lettres de motivation et les premières images de son personnages de la quatrième saison de Stranger Things Dans le plus pur style du revers.

“Robert Englund sera Victor Creel. Il est admis dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre qu’il a commis dans les années 1950 et cela nous dérange déjà dès que nous le voyons. ”

Robert Englund dans Stranger Things

“Eduardo Franco donnera vie à Argyle– Junkie, livreur de pizzas à Surfer Boy Pizza et nouveau meilleur ami de Jonathan. “

Eduardo Franco dans Stranger Things

“Jamie Campbell Bower comme Peter Ballard: assistant de l’hôpital psychiatrique qui prendra en charge les détenus. Fatigué de la violence que vous voyez tous les jours, serez-vous prêt à y faire face? “

Jamie Campbell dans Stranger Things

“Sherman Augustus comme lieutenant-colonel Sullivan et il ne va pas s’amuser. ATTENTION car il pense savoir comment mettre fin à la malédiction de Hawkins “.

Sherman Augustus dans Stranger Things

Envie de sortir avec Netflix et vous ne savez pas par où commencer? Alors prenez bonne note de cette des meilleures séries Netflix que nous vous recommandons vivement de regarder dès maintenant.

“Mason Dye joue Jason Carver, Il est magnifique, riche et un ATHLÈTE qui sort également avec la fille populaire de l’école. Mais cette perfection va prendre fin. “

Mason Dye dans Stranger Things

“Tom Wlaschiha alias Dmitri. Intelligent et charmant? Oui, mais nous faisons confiance à ce gardien de prison russe ZERO. “

Tom Wlaschiha dans Stranger Things

“Nikola Djuricko alias Yuri C’est un passeur russe qui aime les mauvaises blagues, l’argent et le beurre d’arachide croquant. “

Nikola Djuricko dans Stranger Things

“Joseph Quinn comme Eddie Munson. Il sera le directeur du Dungeons and Dragons Club officiel à Hawkins, le Hellfire Club. “

Joseph Quinn dans Stranger Things

Bien que le mystère de ce qu’est le Hellfire Club ait déjà été révélé, il reste une autre question non résolue, qui joue Levon Thurman-Hawke, le frère de Maya Hawke, que nous avons vu à plusieurs moments du tournage de la quatrième saison de Des choses plus étranges? Son personnage est-il si mystérieux qu’il n’a pas de présentation officielle?