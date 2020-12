Sony Playstation 5 :

The Elder Scrolls pourrait être la prochaine licence de jeu vidéo qui fait le saut vers la série. Les jeux Bethesda Softworks, qui ont déjà un nouvel épisode en cours – en plus des mises à jour de The Elder Scrolls Online – seront une cible pour Netflix, selon Daniel Richtman, qui suivra les traces du succès The Witcher, qui doit en partie votre succès aux jeux CD Projekt RED. En fait, Richtman affirme que être “aussi grand” que The WitcherAlors peut-être que j’ai des acteurs bien connus qui ont l’attraction d’Henry Cavill comme Geralt of Rivia.

L’information ne va pas plus en profondeur sur les histoires ou les moments de l’action, mais Tamriel donne pour créer une multitude d’aventures. C’est, The Elder Scrolls a une différence importante par rapport à The Witcher, et c’est la liberté de créer notre héros l’empêche d’avoir un protagoniste clair et défini, mais cela peut être résolu avec une bonne distribution de personnages de classe et de personnalité différentes.

La série Fallout a été annoncée cet été

La rumeur n’est pas difficile à croire, car Bethesda Softworks travaille déjà sur l’adaptation de son autre grande franchise, Fallout, bien que dans ce cas pour le concours Netflix: Amazon Prime, et avec les créateurs de Westworld de HBO -Jonah Nolan et Lisa Joy, -. Le défi est similaire à celui de The Elder Scrolls, un monde large et ouvert dans lequel raconter des histoires, mais dans ce cas avec un thème post-apocalyptique au lieu de la fantaisie médiévale.

La série Fallout était en développement et si les dirigeants d’Amazon approuvent le script pilote, Fallout deviendra une série régulière sur le portail il a été rapporté en juillet, mais depuis lors, nous n’avons plus entendu parler de ses progrès.