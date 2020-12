Sony Playstation 5 :

Les organisations de protection des consommateurs de neuf laissez-passer européens ont participé à une enquête conjointe sur la Dérive Joy-Con, le problème qui affecte certains joueurs de Commutateur Nintendo composé du les leviers de ces commandes reconnaissent le mouvement même s’ils ne se touchent pas, faire bouger les personnages de jeux vidéo par eux-mêmes ou naviguer dans un menu est une tâche difficile.

La Association des consommateurs Dutch (devient VGC) a ouvert un formulaire Web dans lequel il a demandé aux joueurs de Nintendo Switch de signaler tout problème qu’ils avaient avec les contrôleurs de la console. La demande, selon l’organisation susmentionnée, est faite en collaboration avec les organisations de protection des consommateurs de Belgique, France, Grèce, Italie, Norvège, Portugal, Slovénie et Slovaquie.

À eux, il faut ajouter le Organisation européenne BEUC (“Bureau Européen des Unions de Consommateurs”, pour son acronyme en français); Les groupes espagnols y sont représentés CECU (Confédération des consommateurs et des utilisateurs) et OCU (Organisation des consommateurs et des utilisateurs), en plus des organisations d’autres 32 pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

Les organisations de défense des consommateurs françaises et belges affirment avoir reçu plus de 1000 plaintes concernant les commandes de la console Nintendo Hybrid. “Nous faisons cet appel [a los usuarios] parce que nous recevons des signaux indiquant que Le changement ne durera pas aussi longtemps que les consommateurs pourraient s’y attendre», déclare Sandra Molenaar, directrice de l’organisation danoise de protection des consommateurs.

Ils iront en justice ensemble s’ils ne parviennent pas à un accord avec Nintendo

«De plus, les options de réparation de la console sont limitées, obligeant les consommateurs à acheter des pièces coûteuses. Nous utilisons ces réponses pour déterminer les prochaines actions à entreprendre», ajoute Molenaar. Un représentant de la même organisation a expliqué aux médias NOS que l’objectif est pression Nintendo pour apporter des modifications au processus de production: “Si nous ne pouvons pas trouver une solution dans les discussions, nous irons au tribunal ensemble”.

Nintendo a plusieurs fronts ouverts dans ce cas. Une organisation française les a accusés de obsolescence programmée dans la conception des commandes, qui sont vendues par paires au prix de 80 euros et dont réparation gratuite Il n’a été officialisé qu’il y a quelques mois et selon le pays dans lequel vit le consommateur. Aux États-Unis, il a accumulé plusieurs poursuites, dont une recours collectif c’est-à-dire jusqu’à la fin de cette année dans une période d’arbitrage extrajudiciaire; si aucun accord n’est trouvé avant 2021, ils iront en justice. Dans ces négociations, Nintendo aurait a fait valoir que le problème Joy-Con n’est pas réel. Des mois avant, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, s’est excusé lors d’une réunion avec les actionnaires sur ce problème.