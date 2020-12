Sony Playstation 5 :

Castilla y Len célèbre la huitième édition du New & Retro Valladolid Game Festival, une foire qui propose traditionnellement à la fois le marché rétro des jeux et des systèmes classiques ainsi que certaines des dernières nouvelles, ainsi que des activités pour des discussions et des présentations. Cette année, étant donné l’impossibilité de tenir le salon en personne en raison de la pandémie de coronavirus -quelque chose qui a affecté tous les événements de l’industrie, y compris le salon E3-, nous avons opté pour un programme spécial pour revoir ce que 2020 nous a laissé en termes de lancements, les surprises et les déceptions. Il peut être suivi sur YouTube, sur la chaîne de l’organisateur ASOFED, le 27 décembre à 22h15 dans la péninsule espagnole.

Les meilleurs jeux de 2020 et la présentation d’Alex Kidd dans Miracle World DX

Ramn Nafra – développeur et directeur du Valencia Indie Summit – présente les origines d’Alex Kidd, considéré comme la première mascotte de Sega et le rival de Mario en 8 bits, ses suites, et parle d’Alex Kidd dans Miracle World DX, le projet créé en Espagne auquel il participe. Ce remake met à jour Alex Kidd dans Miracle World à partir de 1986 avec des améliorations graphiques et musicales, nouveau mode.

Après cet entretien, une table ronde est organisée les meilleurs jeux de l’année avec la participation de journalistes de Valladolid spécialisés dans les jeux vidéo Jose Luis Ortega, Juan Garca Garrido et David Martnez, ainsi que Lara I. Rodriguez (PR de Tequila Works). Il passera également en revue l’évolution des jeux vidéo avec l’arrivée de la neuvième génération de consoles, des classiques Space Invaders et Pac-Man aux nouveaux mondes et technologies de pointe promis par PlayStation 5 et Xbox Series X | S.