NieR: Automates a dépassé les cinq millions d’exemplaires vendus dans le monde. Cela a été annoncé par Square Enix via un message publié sur son compte Twitter officiel. L’entreprise n’a pas donné de chiffres exacts, mais s’assure que le jeu de 2017 a déjà battu ce record en comptant sur toutes les versions de toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, c’est-à-dire PS4, Xbox One et PC.

Square Enix a voulu profiter de ce nouveau record pour lancer un message de gratitude à ses fans: “Les ventes physiques et numériques de NieR: les automates dans le monde ont dépassé les cinq millions d’unités”, peut être lu dans le tweet que vous pouvez voir sous ces lignes. “Nous sommes vraiment reconnaissants”, finit par dire le compte japonais de la société.

「Nier: Automata」 .. の 全世界 累計 出 荷 & ダ ウ ン ロ ー ド 販 売 本 数 が 500 万 本 を 突破 し ま し た 本 当 に, 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た # ニ ー ア オ ー ト マ タ pic.twitter.com/OPdUVbGjH5- Nier 公式 PR ア カ ウ ン ト (@NieR_JPN) Décembre 24, 2020

Toujours battre des records après trois ans sur le marché

Juste au début de l’année, Square Enix a annoncé que NieR: Automata avait dépassé 4,5 millions d’unités vendues. Récemment, en septembre, il a été annoncé qu’il se vendait déjà à 4,85 millions d’exemplaires dans le monde. Pas mal pour un titre qui initialement créée au Japon en février 2017, arrivant quelques mois plus tard sur les marchés occidentaux -y compris en espagnol- avec une version PS4. Peu de temps après, il est également sorti sur PC et un an plus tard, en juin 2018, sa version Xbox One est mise en vente.

Et c’est que NieR: Automata est l’une des meilleures œuvres de ces dernières années, C’est pourquoi dans notre analyse nous disons que c’est «un jeu très spécial et unique qui sait combiner avec un professeur, sous la façade d’un jeu de rôle aventure et action, toutes sortes de genres avec une histoire complexe, mature et adulte qui ravira tout fan de science-fiction. Un de ces titres dont l’industrie a tant besoin pour sa personnalité indéniable et sa capacité à nous surprendre à chaque pas que nous faisons, en même temps qu’il parvient à nous faire réfléchir et nous enthousiasmer à ce qu’on nous dit (…) un jeu exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte “.