Epic Games Store poursuit sa promotion des cadeaux de Noël avec un jeu quotidien gratuit pour tous les utilisateurs de sa boutique sur PC. Chaque jour – et pas toutes les semaines, comme d’habitude – à 17h00, heure de la péninsule espagnole, il propose un nouveau titre à coût nul que nous pouvons ajouter à notre bibliothèque pour toujours. En ce moment, vous pouvez obtenir la nuit dans les bois, un jeu autonome d’Infinite Fall qui est décrit comme “des aventures qui racontent l’histoire d’une fille qui abandonne l’école et retourne dans sa ville natale où ses amis sont encore. Cassez des choses, jouez de la basse, sortez, visitez des lieux et Découvrez des choses que vous ne devriez pas. Retournez à Possum Springs. “

Dans notre analyse, nous vous avons dit que «Night in the Woods est un jeu pour les personnes matures qui veulent vivre une histoire où derrière l’humour et les couleurs se cache une réalité très authentique. prêt à comprendre une histoire avec laquelle un jeune adulte peut s’identifier. Au-delà de la nécessité d’avoir un bon niveau d’anglais pour apprécier à quel point le jeu est bien écrit et l’apprécier dans toute sa splendeur, et quelques hauts et bas qu’il a dans le rythme, surtout à la fin, on peut mettre quelques inconvénients à ce titre. Si vous recherchez une de ces histoires qui jouent, essayez-la. “

Aujourd’hui Stranded Deep, en théorie

La filtration des jeux offerts par l’Epic Games Store se fait étape par étape, y compris Night in the Woods, ce qui nous permet de dire avec suffisamment de certitude que le jeu donné cet après-midi à 17h00 sera Stranded Deep, un jeu d’aventure et de survie qui nous met dans le rôle d’un survivant d’un accident d’avion qui est maintenant piégé quelque part dans l’océan Pacifique.

Le reste des jeux divulgués sont les suivants:

Night in the Woods nous présente une aventure centrée sur ses personnages, son histoire et ses dialogues, ainsi que sur l’exploration de son immense monde. Les joueurs prennent la place de Mae Borowski, une fille qui, après avoir terminé ses études, rentre chez elle à Possum Springs, une petite ville délabrée. La première intention de Mae est de retrouver ses vieux amis et ainsi reprendre son ancienne vie. Cependant, vous vous rendrez vite compte que tout a changé à Possum Springs et que des choses étranges ont commencé à se produire. Au loin, quelque chose d’étrange bouge dans la forêt, et Mae devra découvrir ce que c’est. Night in the Woods propose un monde que les joueurs devront traverser plus d’une fois pour rencontrer tous les personnages.