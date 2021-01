Sony Playstation 5 :

Tyler Blevins, streamer mieux connu sous le nom de Ninja, a accordé une interview au New York Times dans laquelle, entre autres, il a parlé comment le racisme et le machisme sont endémiques sur des plateformes de streaming comme Twitch. Pendant la conférence, il a reconnu croient qu’éduquer contre ces dynamiques n’est pas leur travail, en plus de rester ferme dans sa décision de ne pas partager d’émissions avec des femmes par crainte d’accusations infondées.

Ninja a commencé par dire que “c’est ennuyeux quand il y a des enfants qui peuvent dire des choses racistes et être incroyablement agressifs contre les femmes sans répercussions” et que, bien que “les informations et les données personnelles soient précieuses et devraient rester privées”, ce serait bien si la loi pouvait enregistrer les profils des personnes qui envoient de tels messages pendant les streams pour connaître votre identité et “appelle tes parents”.

“Je pense qu’ils le font pour me troller.”

Parce qu’en dépit d’avoir près de 17 millions de téléspectateurs et étant l’un des profils publics les plus connus au monde, ce streamer estime que “ce n’est pas son travail” d’éduquer sur ces sujets: “Comment un enfant blanc sait-il ce qu’est le privilège blanc si ses parents ne lui ont jamais enseigné ou ne parlent pas de racisme? Et s’ils jouent à des jeux et que leur première interaction avec le racisme est que l’un de leurs amis prononce le mot qui commence par N sans même savoir ce que c’est? », Dit-il dans l’interview.

Si quelque chose comme ça s’est produit dans le chat sur sa chaîne Twitch, comme cela se produit, selon lui, la première chose qui lui passe par la tête est que l’utilisateur “le fait pour le troller” et que “Si quelqu’un dit une insulte raciste sur le flux, il peut se retrouver avec le streamer retiré de la plateforme”.

Enfin, dans l’interview, Ninja a également été interrogé sur ses déclarations de 2018 dans lesquelles il a déclaré que ne fera aucune diffusion avec des collègues; le streamer assure qu’il reste ferme en cela car il veut éviter les accusations: “Je continue à défendre ne pas passer beaucoup de temps seul avec une femme, en général, si vous êtes un homme marié“, explique-t-il dans l’interview, avant de dire que les relations amicales entre hommes et femmes sont “tentation” même s’il peut “se contrôler à 100%”.