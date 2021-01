Sony Playstation 5 :

L’un des objectifs de Théorie des ninjas avec Project Mara, c’est créer votre “scénario de jeu plus ambitieux et réaliste”. Le studio appartenant à Xbox Game Studios a publié un journal de développement où ils expliquent le “processus artistique” de leur jeu d’horreur expérimental. Antoniades de Tameem, fondateur de l’équipe responsable de Hellblade: Senua’s Sacrifice et DMC: Devil May Cry, explique dans les images que l’expérience se déroulera dans un appartement existant dans notre monde qui a été recréé d’une manière photoréaliste avec des techniques de pointe.

Antoniade détaille que pour favoriser l’immersion du joueur dans le titre de terreur environnementale ont voulu capturer cet environnement aussi précisément que possible: dimensions réelles de l’appartement, éclairage, textures et des éléments fréquemment omis des scénarios dans les jeux vidéo, tels que poussière et usure des surfaces.

Pour cela, Ninja Theory a collaboré avec Clear Angle Studios pour créer un nuage de points de l’emplacement entier, en tenant compte de chaque coin, chaque recoin, “chaque petit détail”. Après ce processus, en utilisant la technologie procédurale, ils ajoutent éléments qui ajoutent des “signes de vie” à l’environnement. Par exemple, un évier avec de l’eau éclaboussée et des flaques d’eau près du robinet; vitrocéramiques qui réfléchissent la lumière de manière réaliste; ou le coin d’un mur lambrissé avec poussière sur le sol et coins détériorés.

Faire croire au joueur qu’un environnement est réel pour augmenter la terreur

Le principal responsable du jeu pense que, bien qu’il s’agisse d’un “projet concis”, ils sont “essayer de faire beaucoup de choses qu’ils n’ont jamais essayées auparavant”. L’une de ces choses est de «capturer de manière obsessionnelle la réalité». À la fin de la vidéo, Antoniades dit que ce photoréalisme «ne ressemble pas à un jeu ni à un film, c’est quelque chose de complètement différent». Le but est de faire croire l’esprit du joueur qu’il est dans un environnement réel, pour plus tard le subvertir avec terreur et malaise pour offrir le jeu.

Le projet Mara a été annoncé en janvier 2020, deux ans après que Microsoft a acquis le studio, mais n’a pas de date de sortie; Il devrait sortir sur les consoles PC et Xbox. Ils ont depuis sorti Bleeding Edge pour PC et Xbox One; et ils continuent à travailler sur Hellblade 2, The Insight Project et un autre projet de R&D.