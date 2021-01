Sony Playstation 5 :

Banjo-Kazooie et Blast Corps ne viendront pas sur la console virtuelle Wii U, le prédécesseur de la Nintendo Switch. Nintendo a confirmé que leur récente inscription au Japon était une erreur et que ces deux jeux Nintendo 64 n’auront pas de réédition. La surprise est apparue lorsque le compte Nintendo japonais a répertorié ces jeux sur Wii U, et bien que les liens n’aient jamais fonctionné, les fans ont pensé qu’il s’agissait d’une nouvelle inattendue. Bien que Banjo-Kazooie soit une licence rare, désormais entre les mains de Microsoft, il n’en est pas moins vrai qu’il existe des collaborations entre entreprises – comme celle qui a permis à Banjo-Kazooie d’être introduit dans Super Smash Bros.

Cependant, Nintendo a supprimé le message et mis à jour en communiquant que sa liste c’était un bug et les jeux ne se lancaient pas sur Wii U. Cela n’a pas empêché les rumeurs sur une sortie sur Nintendo Switch d’émerger, mais pour le moment, il n’y a pas de nouvelles officielles et on ne sait pas pourquoi elles ont été publiées au début.

Nintendo a mis à jour son calendrier de sortie avec le message suivant: “Banjo-Kazooie et Blast Corps ont été répertoriés comme titres Wii U à sortir le 30 décembre, mais ne seront pas publiés. Nous nous excusons pour l’erreur.” Https: // t. co / RSkaDOeI3W— Gematsu (@gematsucom) 30 décembre 2020

Le Blast Corps de 1997 était également un développement rare pour la console Nintendo, bien qu’il ne soit pas aussi populaire que Banjo-Kazooie, où le joueur utilise des véhicules pour détruire des bâtiments au moyen d’un transport nucléaire. Vous devez résoudre des énigmes et basculer entre les véhicules pour déplacer des obstacles ou construire des ponts. Peut être trouvé dans la compilation Rare Replay pour Xbox One ainsi que des dizaines d’autres classiques du studio, notamment Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie et Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts – dans ce cas, déjà publié par Microsoft pour Xbox 360.

Un nouveau Banjo-Kazooie ou Conker dépend de Rare, pas de Xbox

Phil Spencer, patron de la Xbox, a récemment expliqué que la décision de créer un nouveau Banjo-Kazooie était entre les mains de Rare. On sait déjà que Double Fine ne fonctionne pas sur le jeu malgré les rumeurs, car ils préfèrent développer quelque chose de nouveau.