Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a assuré dans une interview avec Polygon que le Joy-Con à envoyer pour réparation au service technique de l’entreprise sont analysé pour d’éventuelles améliorations dans le futur. Certains joueurs ont rencontré un problème avec leurs contrôleurs Nintendo Switch qui a causé le les leviers reconnaissent le mouvement sans toucher; de la presse anglo-saxonne le phénomène a été appelé dérive. Aux États-Unis, des recours collectifs ont été intentés contre la marque et en Europe, il existe des associations de consommateurs de plusieurs pays, y compris l’Espagne, enquêtant sur l’erreur.

«Tout d’abord, nous voulons que tous les consommateurs aient une expérience formidable avec leur Nintendo Switch et les jeux auxquels ils jouent sur Nintendo Switch», déclare Bowser, interrogé sur la possibilité d’une refonte matérielle du Joy-Con. «Ceci est de la plus haute importance pour nous. Notre mission est de dessiner des sourires sur les visages. Et nous voulons être sûrs que cela se produira. Si les consommateurs ont tout problème avec notre matériel et / ou logiciel, nous souhaitons que vous nous contactiez, et nous travaillerons sur une solution appropriée pour les rendre opérationnels dès que possible. “

“Spécifiquement seul Joy-Cons, nous travaillons en étroite collaboration avec les consommateurs lorsqu’ils ont eu des problèmes, qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une réparation », poursuit Bowser. Nintendo of America propose réparations Joy-Con gratuites quelle que soit la période de garantie; Nintendo Espagne n’a pas donné de réponse claire sur l’opportunité de proposer des réparations gratuites. Le gérant ajoute: “Dir, selon nous observons nos cycles de réparation, que nous étudions toujours ce qu’ils nous envoient et pour quelles raisons, et mieux comprendre. Sans entrer dans les détails, cela nous donne toujours la possibilité de apporter des améliorations au fur et à mesure“.

Nintendo a commencé à vendre des Joy-Con séparément en novembre

Nintendo vend des ensembles de deux Joy-Con (gauche et droite) pour les commutateurs de différentes couleurs par 79,99 euros. À la fin du mois de novembre, ils ont commencé à vendre des Joy-Con pour séparé au prix de 39,99 l’unité. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, s’est excusé Cet été à cause des problèmes Joy-Con.