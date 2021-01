Sony Playstation 5 :

Nintendo a publié une vidéo dédiée à les jeux indépendants les plus vendus sur Nintendo Switch en 2020. Dans cette revue, sans ordre particulier, nous pouvons voir la plupart des noms éminents des douze derniers mois, y compris Streets of Rage 4, Hades, Carrion, Superliminal, Ori and the Will of the Wisps, Bloodstained: Curse of the Moon 2, Kentucky Route zéro et code croisé. Il n’y a pas de grandes surprises, sauf peut-être des noms peu connus en Europe comme Super Mega Baseball 3, mais cela peut servir à informer les utilisateurs de console s’ils n’ont pas encore joué à l’un des jeux indépendants les plus importants de l’année.

Les jeux qui apparaissent dans la vidéo sont les suivants:

En particulier, Hadès a été l’un des moments forts de l’année, et pas seulement parmi les Indiens, mais nous pouvons également voir le retour de la saga beatem up de Sega avec style, Streets of Rage, la version Switch d’Ori and the Will. des Wisps ou Bloodstained: Curse of the Moon 2 avec son esthétique rétro inspirée du premier Castlevania.

Notre avis jusqu’en 2020

Comme d’habitude chaque année, dans les derniers jours nous sommes passer en revue les meilleurs jeux que 2020 nous a laissés, y compris les indies les plus remarquables pour toutes les plateformes, les meilleures bandes sonores, les meilleurs jeux de l’année dans toutes les catégories, les grands jeux oubliés qui méritaient plus d’attention pour leur qualité, mais qui n’ont pas atteint le succès escompté, et, par curiosité , les versions les plus robustes de toute la génération avec des jeux accompagnés d’une multitude de bugs, de promesses non tenues ou de performances inférieures aux attentes.