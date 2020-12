Sony Playstation 5 :

Nintendo a annoncé aujourd’hui que demain, Mardi 15 décembre, célébrera un nouveau Vitrine du monde indépendant, un événement numérique qui donnera des nouvelles sur les jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch. Cette diffusion commencera à 18: 00h (Temps péninsulaire espagnol) et aura un durée approximative de 15 minutes dans lequel nous pouvons voir des nouvelles et de nouvelles annonces.

Évidemment, nous ne savons toujours pas ce qui sera présenté à l’événement de demain, mais la communauté a déjà commencé déterminer le type d’annonces que nous verrons par rapport à des jeux que nous connaissons déjà mais que nous n’avons pas date de sortie encore; Ainsi, certains utilisateurs suggèrent que demain nous pourrons savoir quand sortiront des oeuvres comme Hollow Knight: Silksong ou Disco Elysium, ce qui a récemment confirmé son lancement sur consoles mais sans préciser de jour précis.

L’émission de demain peut être vue directement sur la chaîne YouTube de Nintendo Espaa. L’entreprise elle-même a déjà partagé le lien, bien que la vidéo ne sera pas activée avant 18h00. (Temps péninsulaire espagnol), comme nous l’avons déjà dit.

Un espace dédié exclusivement aux jeux indépendants

Le dernier Indie World Showcase a eu lieu en août. Dans cette émission, nous avons pu voir de grandes Titres indépendants qui sont venus plus tard sur Nintendo Switch, comme Hadès, Spiritfarer, Hypnospace Outlaw et Raji: An Ancient Epic. En plus de ces jeux déjà disponibles dans l’eShop console, il y avait aussi certains qui seront bientôt publiéstels que Garden Story, Subnautica, Subnautica: Below Zero et Bear and Breakfast.

En plus de ces événements, le Monde indépendant Nintendo Switch est également une section de l’eShop de la console. C’est une sorte de sceau avec lequel l’entreprise entend soutenir les productions indépendantes qui arrivent à l’hybride, leur donnant un espace au sein de sa boutique numérique saturée et un espace de visibilité dans ses canaux de communication officiels.