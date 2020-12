Sony Playstation 5 :

Déjà en 2018, des informations ont commencé à émerger de médias prestigieux, tels que le Wall Street Journal, qui Nintendo fonctionne sur un Switch Pro: une revue de la console hybride plus puissant, similaire à ce que la marque japonaise avait fait avec Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS. Cependant, les mois ont passé et les informations, spéculations et estimations ne se sont pas réalisées, du moins pour le moment. Nintendo d’Amérique ne semble pas intéressé par le lancement de nouveau matériel, mais en ce que les deux modèles disponibles, Switch et Switch Lite, atteignez les maisons de plus de joueurs tels qu’ils sont la moitié de son cycle de vie, selon les mots de Doug Bowser dans une interview avec Polygon.

Le président de la division américaine de Nintendo assure que ils étudient toujours la technologie: “Comme nous le savons, la technologie évolue et change constamment. Et nous étudions toujours ce qui est à venir pour déterminer: Comment pouvez-vous améliorer et améliorer l’expérience de jeu? Que ce soit sur la plateforme actuelle ou sur une future plateforme, nous étudions toujours cela. “

Cependant, les ventes de Nintendo Switch et de Nintendo Switch Lite sont si “fortes” que la marque japonaise suppose que le cycle de vie traditionnel de vos consoles change: “Nous pensons que nous changeons la trajectoire d’un autre cycle de vie typique de la console. Et nous continuerons, dans un futur proche, vraiment soutenus par ces deux plateformes et le contenu qui les accompagne, car c’est la relation symbiotique [de hardware y software] ce qui fait la vraie différence. Et c’est pourquoi la Nintendo Switch est si différente. “

Switch et Switch Lite sont au milieu de leur cycle de vie

Après avoir énuméré les avantages de la console Nintendo et des jeux vidéo qu’ils conçoivent pour la machine, Bowser ajoute: “C’est ce que nous continuerons à nous soutenir les uns les autres alors que nous approchons de ce que sera la cinquième année de Nintendo Switch. Et comme M. Furukawa [Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo] mention dans sa comparution devant les actionnaires [relativa al ao fiscal que termina en marzo de 2021], nous croyons que nous ne sommes qu’à la moitié du cycle de vie de cette plate-forme “.

Nintendo a vendu plus de 68 millions de Switch et Switch Lite à partir de septembre 2020, devenant la sixième console la plus réussie de la marque avant d’ajouter les données de ventes de vacances 2020. Nintendo Espagne a annoncé en novembre que la machine hybride avait dépassé le 1,570,000 unités vendues.