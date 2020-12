Sony Playstation 5 :

La raison pour laquelle certains jeux s’arrêtent Commutateur Nintendo publié ces derniers mois ne sera plus disponible sur 31 mars 2021 est le “célébration” des sagas (surtout Super Mario) dont ils font partie, a expliqué Doug Bowser, président de Nintendo of America, dans une interview avec Polygon. Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros.35 et Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light ne seront plus disponibles sur le Nintendo eShop dans un peu plus de trois mois. L’employeur ajoute qu’il ne peut pas parler de plans pour ces jeux “au-delà de la fin mars” l’année prochaine.

Interrogé sur la logique de la démarche de Nintendo face aux clients, Bowser déclare: “Je pense que j’utilise un mot simple: célébration. C’est juste une célébration du 35e anniversaire de Mario. Et nous voulons le célébrer de manière unique et différente, et nous l’avons fait à travers des jeux comme Super Mario 3D All-Stars, ou nous le ferons dans les prochaines versions, comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. [estar disponible el 21 de febrero de 2021] Et nous l’avons également fait via des versions comme Game & Watch: Super Mario Bros. ou via Mario Kart Live: Home Circuit. “

Le manager rationalise la stratégie de Nintendo avec ces jeux en offrant des données sur les ventes réussies: «Nous célébrons le 35e anniversaire de Mario de plusieurs manières. Et avec certains de ces titres, nous avons perçu que c’était une opportunité de les sortir pour une période limitée. Ils ont très, très bien fait. Super Mario 3D All-Stars a vendu plus de 2,6 millions d’unités rien qu’aux États-Unis. Il est donc clair que les consommateurs ont pu s’impliquer et en profiter. ET ce n’est pas une stratégie que nous utiliserons largementMais c’est celui que nous pensions être très unique pour cet anniversaire. “

Super Mario 3D All-Stars a vendu plus de 5 millions d’unités en un demi-mois

La société japonaise a annoncé en novembre que Nintendo Switch est devenue la sixième console la plus vendue de la société, car elle a dépassé la NES: la console hybride placée 68,3 millions de consoles dans le monde entier avant la période des fêtes. Quant à Super Mario 3D All-Stars, la compilation de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galay s’était vendue 5,21 millions d’exemplaires au 30 septembre, moins d’un demi-mois après sa création.