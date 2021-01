Sony Playstation 5 :

Tencent, le géant de la technologie qui domine le marché du jeu vidéo et des médias sociaux Chine, a annoncé que Commutateur Nintendo a vendu plus de un million d’unités dans le pays asiatique. La signature du pingouin est un partenaire de Nintendo pour distribuer la console hybride en Chine, où le 10 déc.2019, plus de deux ans après sa sortie dans le reste du monde.

Le chiffre, selon les données de la société d’analyse de l’industrie du jeu vidéo Niko Partners partagées par ., signifie que Switch a vendu pendant cette période plus que PS4 et Xbox One combinés. La plupart des jeux officiellement distribués dans le pays proviennent de développeurs chinois et des titres de classe mondiale tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Animal Crossing: New Horizons ne sont pas encore disponibles sur ce territoire.

Parce que Switch consoles et jeux de machine ils ont un blocus régional en Chine, les ventes des premiers mois n’ont pas été trop élevées, selon Niko Partners, à la fois en raison de pénurie de catalogue comme par l’influence de la pandémie de la coronavirus. Cependant, les analystes notent que le lancement en août de Ring Fit Adventure a contribué au succès de la console, qui a 13 jeux Nintendo sortis par Tencent en Chine.

Avec les ventes sur le marché gris, Switch aura dépassé PS4 et Xbox One en Chine

Un représentant de Tencent assure que “les jeux publiés sur Nintendo Switch (version exclusive de la Chine) ont été bien accueillis par le marché” et qualifie le ventes dans la mesure où “un bon début”. Un article publié par Bloomberg en décembre 2020 soulignait, sur la base des commentaires de Niko Partners, que compte tenu du marché gris (consoles non officiellement distribuées), Switch a atteint 4 millions d’unités, dépassant les ventes de PS4 (3,52 millions) et Xbox One (1,24 million), distribué en Chine en 2015 et 2014 respectivement. Les consoles de jeux vidéo ont été interdites dans le pays asiatique jusqu’en 2014.