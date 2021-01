Sony Playstation 5 :

Nintendo a annoncé un accord pour acquérir 100% des jeux Next Level, le développeur canadien, qui devrait être achevé le 1er mars. Le studio est responsable de Luigi’s Mansion 3, sorti sur Nintendo Switch fin 2019, mais leur collaboration avec Nintendo est beaucoup plus large puisqu’ils ont travaillé sur Super Mario Strikers pour la GameCube: Mario Strikers de Wii Charged, Punch-Out !! et Punch-Out de Doc Louis !! pour Wii, Luigi’s Mansion: Dark Moon et Metroid Prime: Federation Force sur Nintendo 3DS ou l’aventure de Luigi susmentionnée sur Switch. Pour d’autres éditeurs, ils ont développé NHL Hitz Pro, Spider-Man: Friend or Foe, Ticket to Ride, Transformers: Cybertron Adventures, Tom Clancy’s Ghost Recon pour Wii ou Captain America: Super Soldier.

“Next Level Games est une entreprise de Vancouver qui possède près de deux décennies d’expérience dans la création de jeux vidéo pour diverses consoles. Ils ont récemment travaillé exclusivement avec Nintendo pour les jeux Nintendo 3DS et Nintendo Switch., y compris le Luigi’s Mansion, acclamé par la critique, “dit Nintendo à propos de l’annonce.” Leurs actions sont actuellement détenues par leurs propriétaires, administrateurs et employés. Un certain nombre d’administrateurs ont décidé que le moment était venu de vendre des actions et ont commencé à chercher des acheteurs potentiels. “

Ils espèrent que l’achat contribuera à améliorer la qualité et la rapidité de leurs développements

Cet achat permettra, selon la déclaration, que les jeux Next Level disposent de plus de ressources de Nintendo et une amélioration de la vitesse et de la qualité de développement grâce à une communication plus étroite avec les équipes Nintendo.

De son dernier jeu, nous vous disons que “Luigi’s Mansion 3 est une vraie merveille. Une aventure variée, surprenante, ingénieuse, avec beaucoup de personnalité et de plaisir tout comme elle seule qui nous a empêché de nous détacher de la commande jusqu’à ce que nous l’ayons terminé, et même ainsi, nous avons continué à jouer jusqu’à trouver tout cela, quelque chose que seuls les meilleurs jeux réalisent et qui démontre sa qualité indéniable. un nouvel essentiel pour Nintendo Switch qui ne devrait manquer dans la collection d’aucun propriétaire de la console“.