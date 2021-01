Sony Playstation 5 :

Le suivant 5 février à la fois le premier Nioh et Nioh 2 arrivera remasterisé sur PS5 avec une version qui sera gratuite pour ceux qui souhaitent la mettre à jour à partir de leur jeu de dernière génération. A l’occasion de son lancement imminent, Koei Tecmo a publié aujourd’hui un remorque étendue dans lequel nous pouvons voir comment le deuxième volet évoluera sur la console Sony de nouvelle génération.

Nioh 2 arrive sur PS5 avec plusieurs améliorations graphiques et de performances qui le feront fonctionner résolution jusqu’à 4K et fréquence d’images jusqu’à 120 ips sur les écrans compatibles. Il aura plusieurs modes d’image, donc lorsqu’il fonctionne à pleine résolution, sa fréquence d’images ne sera pas aussi fluide. Oui, comme le montre la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes, La remastérisation Nioh 2 pour PS5 peut fonctionner à 4K et 60 ips.

Nioh 2 viendra également sur PC avec des améliorations graphiques et des performances

Lorsque Nioh 2 arrivera sur PS5 le 5 février, il le fera après avoir déjà reçu tous leurs DLC annoncé. Le dernier, Le premier samuri, a été lancé en décembre dernier, clôturant l’arc narratif de ce jeu, ajoutant également “certaines des missions les plus difficiles et les rivaux les plus puissants de toute la série”. Cependant, ses mises à jour successives ont continué à ajouter du contenu et la dernière, publiée il y a quelques jours, comprend de nouveaux détails tels que plus de plantes pour l’enfer, entre autres choses.

PS5 ne sera pas la seule plate-forme sur laquelle Nioh 2 se lancera avec ces améliorations graphiques, car le même 5 février sera mis en vente sur PC via Steam avec des niveaux de performances très similaires qui permettront la prise en charge de 4K Ultra-HD, d’un écran ultra-large, de HDR, de moniteurs 144Hz et de commandes de clavier et de souris. Ce même jour, il sera mis en vente Collection Nioh, un pack avec les deux jeux de la série pour PS5 et PC, y compris ces améliorations graphiques dans les deux et tout le contenu supplémentaire qui a été publié jusqu’à présent.