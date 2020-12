Sony Playstation 5 :

Après que Nioh 2 ait dépassé le million d’exemplaires vendus, après sa sortie exclusivement sur PS4, Équipe ninja considérez qu’il est temps de donner une pause à la saga. Récemment, des joueurs espagnols et internationaux ont accueilli Penumbra dans la capitale, le deuxième DLC du jeu. Cela semble avoir été la touche finale au moins pour le moment: le réalisateur Fumihiko yasuda soutient que l’équipe de développement se concentrer sur le travail sur d’autres projets pour 2021.

Nioh se repose dans les bureaux de Team Ninja

“Dans Team Ninja, le développement de sept ans de la série Nioh est au point mort”, exprimé Fumihiko yasuda dans une interview avec le magazine japonais Famitsu, dont la traduction en anglais est venue de Gematsu. “Il y a plusieurs projets qui commenceront par un développement à grande échelle en 2021“.

En ce sens, Yasuda soutient qu’il a pour objectif de faire correspondre à votre façon de travailler avec votre style de vie «changeant», ce qui suppose que concentrer vos efforts sur le développement de nouveaux titres. “Quant à moi, sur le plan personnel, essayez de ne pas prendre plus de poids”, a-t-il plaisanté, mettant ainsi fin à ses voeux de nouvel an. En ce sens, la manière dont l’étude décrit cette 2021 imminente est la suivante: “Année de transition”.

Alors que le jeu vidéo original Nioh a réussi à se vendre 3 millions d’exemplaires en 2017, faisant également ses débuts exclusivement sur PS4, Nioh 2 devrait être lancé sur PC le 5 février 2021, y compris les trois DLC sortis à ce jour: Disciple of the Tengu, Penumbra in the Capital et The First Samuri. De plus, la compilation Collection Nioh Il peut être apprécié sur PlayStation 5 avec une résolution 4K et jusqu’à 120 ips.

“Nioh revient avec une deuxième tranche qui risque très peu, mais améliore, polit et élargit sa formule fantastique pour nous offrir une aventure aussi mémorable que stimulante », écrivons-nous dans notre analyse. Nous vous invitons également à consulter notre guide de trucs et astuces pour vous immerger dans cette aventure d’action dans le folklore japonais.