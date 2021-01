Sony Playstation 5 :

Le monde du streaming est devenu un partenaire de combat du monde des jeux vidéo, deux «univers» qui se sont liés et se nourrissent étant présents sur nos propres consoles, ordinateurs ou appareils mobiles.

Parmi tous les spectacles en direct que nous pouvons trouver sur des plateformes comme Twitch, il existe différentes catégories liées aux jeux vidéo, aux sports électroniques et autres en dehors du médium et, parmi elles, une très spéciale appelée No-Hit a commencé à gagner en popularité.

Mais… Qu’est-ce que le streaming No-Hit? En fait, c’est un concept relativement simple et comme certains d’entre vous ont pu réduire par le nom ils sont directs dans lesquels les streamers défient essayer de terminer un jeu sans prendre un seul coup, quelque chose de particulièrement difficile et qui a grandement popularisé la saga Dark Souls.

Je télécharge ici le moment de pointe de la fin du tournoi hier. Le revoir mais du point de vue des roulettes a été merveilleux. Super @ChusoMMontero et @Outconsumer et j’entends plus de voix qui me quitteront sûrement. Encore merci! https://t.co/dNh88Kw210— Sekhmet 🦇 (@fearofromance) 10 janvier 2021

No-Hit Relay Race, le premier tournoi espagnol avec un large public

Compte tenu de l’intérêt croissant pour ce type de l’espagnol Chuso Montero a décidé de créer le premier tournoi No-Hit en Espagne baptisé comme Course de relais sans coupure, un championnat qui s’est déroulé le week-end dernier et auquel ont participé trois équipes composées de quatre joueurs spécialistes de cette «discipline».

Chacun des joueurs de l’équipe doit faire face à une section spécifique de Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 ou Sekiro et la surmonter sans recevoir un seul coup en 50 minutes recevant une pénalité s’ils ne parviennent pas à atteindre l’objectif à temps.

Le tournoi s’est avéré être un grand succès, démontrant la tendance à la hausse de ce type de spectacle en direct et a atteint plus de 320000 vues et un public de pointe d’environ 15000 téléspectateurs qu’ils pouvaient voir comment le Équipe BolloStream c’était fait avec ce premier championnat.