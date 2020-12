Sony Playstation 5 :

ESRB, l’agence américaine de notation par âge, a enregistré le Version PC of No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle, des jeux initialement créés en Espagne en 2008 et 2010 respectivement pour Wii et qui cette même année ont été relancés sur Nintendo Switch en attendant la sortie du troisième opus numéroté de la franchise Grasshopper Manufacture.

La société responsable de ces titres n’a pas annoncé qu’elle les lancerait sur PC, nous parlons donc d’un fuite avant une annonce officielle. Il ne faut pas tenir pour acquis que No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle atteindront les ordinateurs, mais généralement lorsqu’un jeu apparaît enregistré auprès d’une agence de classification par âge. c’est généralement un indice assez précis Qu’il ait fini par être mis en vente, en fait, la version Switch du premier jeu a été divulguée quelques mois auparavant de la même manière.

Suda 51 a déjà admis vouloir les publier sur plus de plateformes

La sortie inopinée de No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle sur PC aura du sens pour 2021, car c’est en principe à ce moment que No More Heroes 3 sera lancé sur Nintendo Switch; il est possible que la société veuille transformer la première du troisième opus en événement et donner une nouvelle opportunité aux joueurs informatiques d’accéder à cette œuvre qui jusqu’à récemment n’était disponible que sur Wii.

Ce sera un jalon, en fait, le seul jeu de la série à avoir atteint le PC a été Travis Strikes Again: No More Heroes, qui est sorti fin 2019 sur PS4 et PC après avoir déjà traversé la Nintendo Switch. On pourrait aussi considérer cela comme un précédent: si cet opus a été mis en vente sur ordinateur, il n’y a aucune raison de mettre cette possibilité de côté pour les deux premiers jeux de la saga.

Déjà l’année dernière Sueur 51, Président de Grasshopper Manufacture, a exprimé son intérêt à apporter les premiers jeux de la franchise sur d’autres plateformes; a admis qu’ils étaient en pourparlers avec Marvelous pour “que cela se produise“et j’espérais pouvoir faire une annonce” positive “bientôt. J’évoquais également la possibilité de la lancer dans PS4, nous devrons donc attendre une confirmation officielle.