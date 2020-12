Sony Playstation 5 :

Lors de l’Indie World Showcase d’hier, dont vous pouvez lire le résumé en espagnol ici, Amanita Design est apparu pour présenter son nouveau jeu: Happy Game. Ce titre particulier ne sera pas seulement publié dans Commutateur Nintendo, mais aussi accéder à PC via Steam, un magasin numérique où il a déjà sa propre page. Il sera lancé, comme prévu, en printemps 2021.

Conception Amanita est le studio tchèque que l’on sait avoir donné vie aux mondes de Samorost, Machinarium, Botanicula ou Chuchel. Son dernier jeu vidéo publié a été Creaks, un titre sombre de puzzle en deux dimensions qui sort au milieu de l’année sur pratiquement toutes les plateformes. Désormais, avec Happy Game, ces auteurs parient sur un monde de terreur psychédélique qui contraste avec certaines de ses œuvres les plus connues. Pouvez-vous voir le bande annonce présentation sous ces lignes.

Aider un enfant à échapper à ses cauchemars

Le principe de Happy Game nous conduit au cauchemar d’un enfant qu’il va falloir rendre heureux à nouveau. Selon la description d’Amanita Design, pendant le jeu, nous devrons l’aider à s’échapper de ce monde terrifiant en résolvant énigmes dérangeantes dans des décors effrayants. Des styles adorables sont combinés avec des pièces grotesques et du studio ils préviennent déjà que nous verrons des sols ensanglantés aux adorables décapitations de lapins.

Comme vous pouvez le voir dans les images présentées par Amanita Design, les scènes dans lesquelles nous jouerons présentent des moments et des personnages complètement surréalistes, avec un style visuel totalement grotesque, jouant toujours avec un mélange entre enfantin et terrifiant. La musique qui joue dans la bande-annonce est également un échantillon de la bande-son bizarre que nous entendrons dans Happy Game, certains morceaux composés par DVA, un groupe tchèque.

En plus de ce nouveau jeu d’Amanita Design, le Vitrine du monde indépendant que Nintendo a célébré hier nous a laissé des annonces telles que l’arrivée de Spelunky et Spelunky 2 sur Switch, le lancement de Super Meat Boy Forever dans l’hybride et la première immédiate de Among Us dans l’eShop de la console.