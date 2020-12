Sony Playstation 5 :

GAME a annoncé de nouvelles offres pour ce Noël qui seront disponibles jusqu’au 5 janvier ou jusqu’à épuisement des stocks, à la fois dans les magasins physiques et sur le Web. Ces réductions couvrent les consoles, les jeux vidéo, le merchandising et les produits de jeux sur PC.

OFFRES “LES ROIS VIENNENT AU JEU” DANS LES PACKS CONSOLE:

NINTENDO SWITCH PACK (modèle 2019) + SEGA DIGITAL GAME au choix pour 339,95.

PACK NINTENDO SWITCH (Modèle 2019) + JEU pour choisir entre POKMON SWORD OU SHIELD pour 349.95.

PACK PS4 PRO 1To + POUR L’HONNEUR + LA DIVISION 2 pour 339,95.

OFFRES “LES ROIS ARRIVENT AU JEU” SUR LES JEUX VIDÉO PS4 PS HITS POUR 9,95:

GOD OF WAR (PS HITS) pour 9,95.

GRAN TURISMO SPORT (PS HITS) pour 9.95.

HORIZON: ZERO DAWN EDITION COMPLÈTE (PS HITS) pour 9,95.

THE LAST OF US REMASTERED (PS HITS) pour 9,95

UNCHARTED 4: THE UNCHART OF THE THIEF (PS HITS) pour 9,95.

UNCHARTED COLLETION (PS HITS) pour 9,95.

UNCHARTED: THE LOST LEGACY (PS HITS) pour 9,95.

BLOODBORNE (PS HITS) pour 9.95.

GOD OF WAR III REMASTERED (PS HITS) pour 9,95.

RATCHET & CLANK (PS HITS) pour 9,95.

LITTLE BIG PLANET 3 (PS HITS) pour 9,95.

JUSQU’À L’AUBE (PS HITS) pour 9,95.

NIOH (PS HITS) pour 9,95.

INFAMOUS: SECOND SON (PS HITS) pour 9,95.

KILLZONE: SHADOW FALL (PS HITS) pour 9,95.

OFFRES “LES ROIS ARRIVENT DÉJÀ AU JEU” DANS LES JEUX VIDÉO JUSQU’À 19,95:

BORDERLANDS 3 DELUXE EDITION avec contenu bonus exclusif JEU (PS4) pour 9,95.

ARK SURVIVAL EVOLVED (PS4, XBO) pour 14,95.

THE OUTER WORLDS (PS4, XBO, NSW) à partir de 14.95.

DEATH STRANSING + DLC + Couverture alternative en cadeau JEU exclusif (PS4, XBO) pour 19,95.

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY (PS4, XBO) pour 19,95.

ASSSASSIN’S CREED ORIGINS (PS4, XBO) pour 19,95.

DETROIT: DEVENEZ HUMAIN (PS4) pour 19,95.

DOOM ETERNAL (PS4, XBO) pour 19,95.

GTA V: PREMIUM EDITION (PS4, XBO) pour 19,95.

LIFE IS STRANGE 2 (PS4, XBO) pour 19,95.

MEDIEVIL (PS4) pour 19,95.

PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE (PS4, XBO, PC) pour 19,95.

SUPER MONKEY BALL BANANA BLITZ HD (NSW) pour 19,95.

SHADOW OF THE COLOSSUS (PS4) pour 19,95.

MARVEL’S SPIDER-MAN (PS4) pour 19,95.

DAYS GONE (PS4) pour 19,95.

OFFRES “LES ROIS ARRIVENT DÉJÀ AU JEU” DANS LES JEUX VIDÉO JUSQU’À 29,95:

DAYMARE: 1998 – BLACK EDITION (PS4) pour 24.95.

FAST & FURIOUS: CROSSROADS (PS4, XBO) pour 24,95.

FINAL FANTASY X – X2 HD REMASTER (NSW) pour 24,95.

MAFIA I: L’ÉDITION DÉFINITIVE (PS4, XBO) pour 24,95.

MARIO + RABBIDS: KINGDOM BATTLE (NSW) pour 24,95.

RED DEAD REDEMPTION II (PS4, XBO) pour 26,95.

MARVEL’S IRON-MAN VR (PS4) pour 29,95.

MOTO GP20 (PS4, XBO) pour 29,95.

PROJECT CARS III avec PARASOL pour la voiture en cadeau exclusif de JEU (PS4, XBO) pour 29,95.

STAR WARS: JEDI FALLEN ORDER (PS4, XBO, PC) pour 29,95.

BESOIN DE VITESSE: HOT PURSUIT REMASTERED avec un cadeau de jeu exclusif PSTER double face (PS4, XBO, PC) pour 29,95.

MARVEL’S SPIDER-MAN: ÉDITION DU JEU DE L’ANNÉE (PS4) pour 29,95.

NIOH 2 avec le DLC exclusif GAME en cadeau (PS4) pour 29,95.

NBA 2K21 (PS4, XBO, NSW) pour 29,95.

OFFRES “LES ROIS SONT DÉJÀ EN JEU” SUR LES JEUX VIDÉO JUSQU’À 39,95:

KINGDOM HEARTS: MELODY OF MEMORY + LMINA Exclusive GAME gift (NSW) pour 39,95.

XIII ÉDITION LIMITÉE + cadeau de jeu DLC exclusif (PS4, XBO) pour 39,95.

YAKUZA LIKE A DRAGON – DAY ICHI EDITION avec LITHOGRAPHIE DE JEU exclusive en cadeau (PS4, XBO) pour 39,95.

MAFIA TRILOGY (PS4, XBO) pour 39,95.

MARVEL’S AVENGERS avec le cadeau de jeu exclusif METLIXA BOX (PS4, XBO) pour 39,95.

THE LAST OF US: PART II ÉDITION STANDARD + JEU exclusif avec PSTER Exclusive Gift (PS4) pour 39,95.

INMORTALS: FENYX RISING – SHADOWMASTER EDITION JEU exclusif avec contenu bonus (PS4, XBO, NSW) pour 39,95.

OFFRES “LES ROIS SONT DÉJÀ EN JEU” SUR LES JEUX VIDÉO JUSQU’À 49,95:

EA SPORTS UFC 4 (PS4, XBO) pour 44,95.

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS (PS4, NSW) pour 49,95.

DIRT 5 (PS4, PS5) pour 49,95.

GHOST OF TSUSHIMA (PS4) pour 49,95.

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES avec CMIC DIGITAL comme jeu cadeau exclusif (PS4) pour 49,95.

ASSASSIN’S CREED VALHALLA: DRAKKAR EDITION avec DLC gratuit (PS4, XBO) pour 49,95.

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (NSW) pour 49,95.

MARIO KART 8 DELUXE (NSW) pour 49,95.

LUIGI’S MANSION 3 (NSW) pour 49,95.

SUPER MARIO PARTY (NSW) pour 49,95.

SUPER MARIO ODYSSEY (NSW) pour 49,95.

SUPER MARIO BROS U. DELUXE (NSW) pour 49,95.

OFFRES “LES ROIS ARRIVENT AU JEU” DANS LE MERCHANDISING:

2 x 20 dans tous les CADRES 3D.

FIGURE MIGNON MAIS MORTELLE BLIZZARD SÉRIE S pour 3,95.

FIGURE DRAGON BALL GT WORLD COLLECT VOL.1 pour 9,95.

BOÎTE DE BATAILLE LOOT FORTNITE pour 12,95.

TOTAKU CYBERPUNK FIGURE 2077: JOHNNY SILVERHAND pour 12,95.

FIGURE TOTAKU CYBERPUNK 2077: V (à choisir entre MALE ou FEMELLE) pour 12,95.

PUZZLE SUPER MARIO 500 PIÈCES pour 12.95.

PUZZLE LA LÉGENDE DE ZELDA THE WIND WAKER 360 PIÈCES pour 12.95.

JEU DE SOCIETE DRAGON BALL MEMOARRR! pour 17,95.

TRIVIAL LITE HARRY POTTER pour 19,95.

STAR WARS: JEU RÉTRO pour 19,95.

PUZZLE ASSASSIN’S CREED VALHALLA – FEMME EIVOR 1500 PIECES pour 19,95.

PUZZLE CYBERPUNK 2077: V FEMELLE 500 PIÈCES pour 19,95.

PUZZLE CYBERPUNK 2077: À LA MAIN 1000 PIÈCES pour 19,95.

PUZZLE CYBERPUNK 2077: V MALE 500 PIÈCES pour 19,95.

MONOPOLY DRAGON BALL Z pour 29,95.

OFFRES “LES ROIS ARRIVENT AU JEU” DANS LE JEU PC:

LE CASQUE G-LAB KORP COBALT BLANC (PC – PS4 – PS5 – NSW – XBO – MVIL) pour 19.95.

GAMING MARS GAMING MCP100 COMBO 2 EN 1 RGB PACK (Clavier + Souris) pour 19,95.

JEU WEBCAM WX200 1080P FULL HD pour 19.95.

RATN TRUST GXT 107 IZZA WIRELESS MULTICOLOR 2.000 DPI pour 19.95.

SAC À DOS GAME BP100 SAC À DOS GAMING pour 19,95.

TELECOMMANDE PC SANS FIL NACON GC-200WL pour 24,95.

MILLENIUM HEADSET 2 HEADPHONES (PC – PS4 – PS5 – NSW – XBO – MVIL) pour 29.95.

GAMING TRUST GXT 838 AZOR LED MULTICOLOR PACK (Clavier + Souris) pour 29.95.

RATN LOGITECH G203 LIGHTSYNC 2ND GEN BLACK RGB 8000 DPI pour 29,95.

CLAVIER RVB RAZER CYNOSA LITE pour 29,95.

CASQUE LOGITECH G322 (PC – PS4 – PS5 – NSW – XBO – MVIL) pour 39.95.

PACK GAMING TRUST GXT 1180RW GAMING BUNDLE 4 EN 1 LED MULTICOLORE (Clavier + Souris + Tapis + Casque) pour 44.95.

RATN RAZER DEATHADDER V2 20 000 DPI RVB pour 49,95.

CASQUE SANS FIL RAZER NARI ESSENTIAL (PC – PS4) pour 69,95.

CLAVIER SEMI-MÉCHNIQUE RVB RAZER ORNATA V2 pour 79,95.

CASQUE HYPERX CLOUD ALPHA (PC – PS4 – PS5 – NSW – XBO – MVIL) pour 84.95.

GARDER LE MONITEUR XGM24ARMY – 23,8 “- FHD – 75 Hz pour 99,95.

GAMING GAME RACING CHAIR GT210 (couleur au choix) pour 119.95.

GAMING FAUTEUIL GAME RACING PRO GT300 (couleur au choix) pour 149.95.

CHAISE DE JEU RAZER TAROK ESSENTIAL par 199.

CHAISE DE JEU RAZER TAROK PRO par 249.

JEU DE TABLE PC HW1337T GAMING EDITION par 399.

OFFRES “LES ROIS ARRIVENT AU JEU” SUR LES TÉLÉCOMMANDES DUALSHOCK 4 V2:

CONTROLLER DUALSHOCK 4 V2 (Couleur au choix) pour 39,95.

OFFRES “LES ROIS ARRIVENT DÉJÀ AU JEU” EN PÉRIPHÉRIQUES ET CONSOLES RÉTRO:

KIT 5 ACCESSOIRES CONTRÔLE PS4 INDECA CYBERNETIC pour 8.95.

CASQUE GAMING STREO GAME pour 11.95.

CASQUE GAMING STREO BLACK GAME (PS4) pour 11.95.

HORI ZELDA’S AWAKENING RIGID CASE NSW pour 12,95.

HORI POKMON SWORD AND SHIELD RIGID CASE NSW pour 14,95.

CASQUE DE JEU PREMIUM GAME ESTREO pour 19,95.

BRIEFCASE PDP COMMUTER CASE ELITE EDITION NSW pour 19.95.

CONTRÔLEUR FILAIRE PDP AFTERGLOW DELUXE NSW pour 19,95.

TRITTON KAMA + CASQUE (PS4 – NSW – MVIL) pour 19.95.

CASQUE GAME GAMING STREO PREMIUM (PS4) pour 19,95.

CASQUE PDP LVL40 GRIS (PS4 – PS5) LICENCE OFFICIELLE pour 19.95.

DOUBLE CONTROLEUR PS4 ULTRA SLIM PDP CHARGER pour 19.95.

MY ARCADE PIXEL CLASSIC (30 jeux en 8 BITS) pour 24,95.

MY ARCADE X (300 jeux en 16 BITS) pour 24,95.

MY ARCADE BUBBLE BOBBLE pour 27,95

CASQUE PLANTRONICS RIG 300HS pour 29,95.

TÉLÉCOMMANDE NACON AVEC CÂBLE ET LUMIÈRE ROUGE PS4 pour 29,95.

CONTRÔLEUR BULETOOTH PDP MINI GREY NSW pour 39,95.

CONTROLLER NACON REVOLUTION PRO V3 PS4 pour 79.95.

CASQUE TRITTON ARK ELITE (PS4 – PC) pour 89,95.