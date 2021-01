Sony Playstation 5 :

NVIDIA a assisté à son rendez-vous habituel avec le CES 2021, l’événement technologique le plus important de l’année au cours duquel nous pouvons voir les prochains lancements que le secteur prépare pour les magasins en Espagne et dans le reste du monde.

Dans le cas de la marque spécialiste des cartes graphiques, on retrouve plusieurs annonces, la première étant celle du RTX 3060 et la seconde de l’arrivée de leur Ampère GPU aux ordinateurs portablesEn d’autres termes, les ordinateurs portables GeForce RTX 30 Series intègrent déjà ici la troisième génération de technologies Max-Q pour nous offrir des designs fins et légers.

Les premiers ordinateurs portables avec ces graphiques Ils arriveront le 26 janvier main dans la main avec différentes marques (MSI, Acer, Alienware, ASUS, Dell Gigabyte, HP, Lenovo ou Razer) et sera équipé de différents modèles à commencer par le RTX 3080 Max-Q avec jusqu’à 16 Go de mémoire GDDR6 pour nous donner une performance de 100 fps avec des graphismes en ultra et 1440p dans différents jeux vidéo. Ces kits seront disponibles pour un prix à partir de 2 199 euros.

Le deuxième graphique que nous pouvons voir sur les ordinateurs portables sera le RTX 3070 et visez une résolution de 1440p pour jouer à 90 images par seconde pour un prix commençant à 1499 euros obtenant une performance 50% supérieure (selon la marque) à celle des portables avec un RTX 2070.

Enfin, nous trouverons les ordinateurs portables avec un GeForce RTX 3060 Ordinateur portable qui parie sur 90 fps en Ultra et 1080p étant disponible pour un prix à partir de 1099 euros et en comptant, selon NVIDIA, des performances supérieures aux ordinateurs portables équipés d’un RTX 2080 Super.

Une nouvelle génération de Max-Q

La nouvelle génération de technologies Max-Q fait un bond en avant dans les performances des ordinateurs portables grâce à l’intelligence artificielle qui prend en charge des technologies telles que Dynamic Boost 2.0 (ajuste automatiquement la charge entre le CPU et le GPU), Whisper Mode 2.0 (gère la vitesse du ventilateurs pour s’ajuster au bruit souhaité), Redimensionnable BAR (permet au processeur d’accéder à toute la mémoire du GPU en même temps) et DLSS 2.0, la technologie de lissage dont nous avons parlé à maintes reprises.

«Après avoir balayé le marché des ordinateurs de bureau, notre architecture NVIDIA Ampere alimente désormais les ordinateurs portables les plus rapides au monde», a déclaré Kaustubh Sanghani, vice-président et directeur général de GeForce OEM chez NVIDIA. “L’efficacité énergétique est un

aspect fondamental des ordinateurs portables de jeu, un marché qui s’est multiplié par 7 au cours des sept dernières années. Ces nouveaux systèmes minces et légers sont basés sur notre conception Max-Q, dans laquelle chaque aspect du processeur, du GPU, du logiciel, de la disposition des circuits imprimés, de la gestion de l’alimentation et du système de refroidissement est optimisé avec la puissance et les performances à l’esprit. “.