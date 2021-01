Sony Playstation 5 :

NVIDIA continue avec ses annonces au CES 2021 en nous présentant cette fois sa nouvelle carte graphique GeForce RTX 3060 qui sera mis en vente en Espagne au cours du prochain mois de février pour un prix commençant à 329 $ (Nous mettrons à jour en euros dès que le montant est fourni en Europe).

Les graphiques NVIDIA Class 60 sont traditionnellement les plus populaires parmi les joueurs Steam, un exemple clair étant la GTX 1060 qui arrive en tête de la liste des GPU les plus utilisés depuis son arrivée en 2016. Maintenant, c’est 3060 veut prendre le relais grâce à la puissance qu’il offre 2x les performances du raster et 10x les performances du lancer de rayons du 1060, étant prêt à lire des titres comme Cyberpunk 2077 ou Fortnite avec RTX et à 60 images par seconde.

Le RTX 3060 a 13 shader-TFLOPS, 25 RT-TFLOPS pour le lancer de rayons, 101 tensor-TFLOPS pour les DLL NVIDIA et 12 Go de mémoire GDDR6 pour nous offrir une bonne performance dans tous les jeux vidéo d’aujourd’hui et de demain.

«Le lancer de rayons connaît un moment imparable, et il a rapidement redéfini la nouvelle norme pour les jeux vidéo», a déclaré Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial pour GeForce chez NVIDIA. «L’architecture NVIDIA Ampere a été la plus vendue dans l’histoire de NVIDIA, et le RTX 3060 apporte la puissance de la série RTX 30 à des millions de joueurs à travers le monde.»

Redimensionnable BAR, la technologie qui permet au processeur d’obtenir toutes les performances des graphiques

Ce RTX 3060 et le reste des graphiques de la famille Ampere (3080, 3070 …) seront compatibles avec BAR redimensionnable, une technologie qui si nous avons une carte mère compatible permet au processeur d’accéder à toute la mémoire du graphe tout à la fois augmentant les performances d’un grand nombre de jeux.

Préparez-vous à améliorer vos performances. Aujourd’hui, nous avons annoncé la prise en charge de PCIe Resizable BAR à: ⚫ Ordinateurs portables GeForce RTX 30

⚫ GeForce RTX 3060

⚫ Tous les produits à venir

⚫ GPU actuels de la série 30 (via la mise à jour VBIOS via les fabricants) pic.twitter.com/W1yzU8WWWR NVIDIA GeForce ES (@NVIDIAGeForceES) 12 janvier 2021

En outre, le 3060 disposera également d’autres technologies graphiques classiques GeFocer telles que NVIDIA DLSS, Reflex ou Broadcast ainsi que toutes les fonctions avancées de GeForce Experience pour capturer des images, des clips ou ajuster les paramètres optimaux pour nos jeux en fonction de notre matériel.