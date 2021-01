Sony Playstation 5 :

Depuis aujourd’hui jusqu’au 19 janvier PlayStation nous propose une offre très intéressante: 15 mois de PS Now pour 59,99 (ceci étant le prix habituel pour les 12 mois), le service d’abonnement indispensable pour cette 2021 qui nous permet d’accéder une collection de plus de 700 jeux PS4, PS3 et PS2, et cela peut être joué à la fois en streaming, depuis votre console ou PC, ainsi que télécharger ceux de PS4 et jouer en natif sur votre PS4 ou PS5. Cette offre est uniquement disponible via PS Store.

Offre PS Now de 15 mois sur le PlayStation Store

Aussi le service d’abonnement PS Plus est de offre jusqu’au 19 janvier, pouvoir s’abonner à 59,99 pour 15 mois, une offre valable uniquement pour les utilisateurs qui ne disposent pas actuellement d’un abonnement PlayStation Plus actif. On peut donc profiter de tous les avantages de ce service, comme le jeu en ligne sur PS4 et PS5, des remises spéciales sur le PS Store, les jeux qui sont proposés chaque mois pour les deux consoles, en ce mois de janvier avec des titres PS4 comme Shadow of the Tomb Raider, GreedFall, Dawn of Fear et Maneater pour PS5, et maintenant aussi la collection PlayStation Plus pour les utilisateurs de PS5, avec 20 classiques PS4. Cette offre est uniquement disponible via PS Store.

Offre PS Plus de 15 mois sur le PlayStation Store

PS Now, plus de 700 jeux pour tous les goûts

PS maintenant est un service d’abonnement qui nous donne accès à un catalogue avec plus de 700 jeux et que pouvons-nous jouer en streaming, comme les services d’abonnement habituels aux films et séries, comme le téléchargement sur votre console PS4 ou PS5 et la lecture en mode natif. En pouvant jouer en streaming, nous pouvons profitez de l’intégralité du catalogue PS Now sur votre ordinateur, pour que vous puissiez jouer à vos jeux préférés où que vous soyez, à condition que vous disposiez d’une connexion Internet.

Le catalogue PS Now est énorme, avec des jeux appartenant à tous les genres et à tous les types de publics, et aussi il est renouvelé tous les moisPar exemple, en ce mois de janvier, des titres tels que le jeu de voitures en monde ouvert The Crew 2 ou la stratégie de Surviving Mars et Frostpunk ont ​​été ajoutés.

En ayant plus de 700 jeux, vous trouverez toujours quelque chose qui correspond à vos goûts, grands classiques comme The Last of Us ou God of War III à des succès plus récents comme Bloodborne, Horizon: Zero Dawn ou Medievil Remake. Que vous soyez amateur d’action, de vitesse, de sport, de jeux de rôle, de combat, d’aventure ou de tout autre genre, vous serez toujours satisfait. Nous vous rappelons également qu’il existe également un Essai gratuit de 7 jours au cas où vous voudriez essayer le service.

Pour plus d’informations sur PS Now

PS Plus: le service d’abonnement incontournable pour les utilisateurs PS4 et PS5

PS Plus est le service d’abonnement Incontournable en 2021 pour les utilisateurs PS4 et PS5 quelles offres nouveaux jeux chaque mois, maintenant également sur PlayStation 5, qui vous permet de profiter du modes en ligne Avec tes amis, stockage en ligne pour quitter vos jeux en toute sécurité, packs de contenu exclusifs des jeux les plus populaires tels que Fornite ou Apex Legends, ainsi que nous offre offres exclusives et réductions sur PS Store.

Aussi si vous êtes un utilisateur de PS5, PS Plus nous donne un accès immédiat à la collection PlayStation Plus, une collection avec 20 titres PS4 incontournables, parmi lesquels des jeux tels que Days Gone, God of War, Ratchet & Clank, Uncharted 4: The End of the Thief ou Bloodborne, entre autres joyaux du catalogue PlayStation 4.

Soldes de janvier sur le PS Store

Nous vous rappelons également que jusqu’au 19 janvier la Soldes de janvier sur le PS Store, dans lequel nous pouvons obtenir de grands jeux de PS4 et PS5 à un meilleur prix que jamais, comme FIFA 21 pour Star Wars Jedi: Fallen Order pour 25,19 , Mortal Kombat 11 par 19,99 , Horizon Zero Dawn Complete Edition par 9,99 , Person 5 Royal par 29,99 o Assassin’s Creed Odyssey – ÉDITION DELUXE par 20,39 , parmi beaucoup d’autres, vous pouvez voir ci-dessous toutes les offres.

Soldes de janvier sur le PS Store

Offrez PS Now et PS Plus au format physique

En plus de pouvoir acheter avec cette offre PS Now et PS Plus via le PS Store, sachez que vous pouvez acheter ces abonnements ainsi que des crédits PSN dans vos magasins habituels via cartes au format physique, ce qui les rend un cadeau parfait pour la plupart des joueurs.