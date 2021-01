Sony Playstation 5 :

Ocean’s Heart se prépare à faire ses débuts aujourd’hui sur Steam et GOG pour un prix de 14,99 euros en Espagne et en Europe. Le jeu, inspiré de la saga The Legend of Zelda, vient du développeur Max Mraz. Ce nom peut vous sembler familier, car il est également le créateur du populaire Yarntown, un jeu qui combine Bloodborne avec la saga Nintendo. Dans cette nouvelle aventure, cependant, les joueurs devront accompagner les jeunes Tilia pour enquêter sur un magnifique archipel plein de dangers et d’aventures. Nous vous laissons avec votre bande-annonce de lancement sous ces lignes:

Ocean’s Heart: une belle aventure en haute mer

“Oceans Heart est un RPG d’action avec du pixel art situé dans un monde plein de vie, de secrets, de magie et d’aventures dangereuses“est la description fournie par le distributeur Nordcurren. Le père de Tilia, le protagoniste, a été kidnappé par le pirate Barbe Noire: notre mission sera donc de embarquez pour un voyage dangereux à travers des territoires inconnus pour le sauver.

En plus de mécanique de combat et d’exploration propre au genre, nous avons également découvert un système de fabrication d’objets pour nous aider à nous développer notre arsenal d’armes et de ressources telles que les potions, afin de survivre aux menaces qui se présentent à nous. Arriverons-nous à vaincre le pirate maléfique et à sauver notre père? Cela dépendra de nos compétences.

Avec Tilia, nous devrons affronter Barbe Noire et sauver son père

“J’ai créé Ocean’s Heart avec tout mon amour pour des promenades à travers bois et montagnes, pour découvrir des gorges ou des ruines fraîches. Continuer l’exploration et la satisfaction de trouver un mystère et d’essayer d’en comprendre le sens“, Explique Max Mraz, le développeur du jeu. De plus, il prévoit que le jeu a “zones cachées” laissez-nous un aperçu de l’histoire du titre, tandis que nous combattons des monstres et découvrons les trésors qui ont été gardés enterrés au fil des ans.

“Créez le monde d’Ocean’s Heart, ainsi que tous la section graphique, la musique, le scénario et le designEn soi, cela a été un défi incroyable, et je veux vraiment que vous le voyiez tous », conclut-il. Nous vous rappelons que le jeu peut être apprécié à la fois sur Steam et GOG pour un prix de 14,99 euros.