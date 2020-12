Sony Playstation 5 :

Bien que la PS5 et la Xbox Series X / S aient repris l’actualité des derniers mois, elles ne sont pas les seuls appareils de la nouvelle génération de jeux vidéo mis en vente; Facebook a également lancé, tant en Espagne que dans le reste du monde, son nouveau casque de réalité virtuelle: Oculus Quest 2. En plus d’être du matériel de nouvelle génération, tous ces nouveaux gadgets ont autre chose en commun: problèmes de stock.

Oculus Quest 2 a déjà vendu toute son existences, dépassant les attentes de vente de Facebook. Ce nouveau casque a été lancé fin octobre et il est impossible d’en trouver officiellement; ni le modèle 64 Go ni le modèle 256 Go ne sont disponibles, ce qui vaut 299 et 399 respectivement. Son prix bas et la promesse de ne pas avoir besoin d’un ordinateur puissant pour faire tourner des jeux vidéo en réalité virtuelle ont réussi à convaincre les acheteurs, à tel point que l’appareil n’est plus en stock.

Il n’y aura plus de stock jusqu’en 2021

Bien sûr, dans le cas d’Oculus Quest 2, la situation est encore plus exagérée: alors que de la PS5 et de la Xbox Series X / S, plus d’envois de fonds sont attendus avant et après Noël, Les lunettes VR de Facebook n’auront plus de stock avant l’année prochaine. Actuellement, le seul moyen d’en acquérir est la revente, où ils seront généralement trouvés à un prix plus élevé que celui qui est officiellement vendu. En fait, dans Gamerant, ils soulignent que une grande partie du stock original d’Oculus Quest 2 a également été acquis par des spéculateurs qui ont l’intention de les vendre à un prix plus élevé sur les plateformes et les brocanteurs.

Dans Vandale Nous avons pu tester l’Oculus Quest 2 et dans notre examen, nous avons dit qu’il “est le meilleur casque VR autonome sur le marché” malgré certains problèmes “tels que le nouveau bandeau et l’ajustement de l’objectif plus maladroit.” Surtout, il nous reste que “cet appareil à ce prix démocratise une technologie qui, bien sûr, doit encore évoluer, mais qui ne s’est jamais sentie aussi robuste qu’aujourd’hui”.