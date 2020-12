Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques continue avec sa promotion spéciale pour Noël: désormais, au lieu de donner un jeu vidéo chaque semaine, comme elle l’a fait ces dernières années, la société propose un jeu gratuit tous les jours à 17h00 (Temps péninsulaire espagnol). Ainsi, les membres de la plateforme n’ont qu’à accéder au site officiel ou au lanceur de PC pour réclamer leur nouveau titre sans frais.

Aujourd’hui, c’est Oddworld: Abe’s Oddysee New N ‘Tasty! et être disponible gratuitement sur Epic Games Store jusqu’à demain, date à laquelle il sera remplacé par un autre jeu gratuit dont le nom n’a pas encore été révélé. Ci-dessous vous pouvez voir un bande annonce de ce curieux remake qui peut maintenant être obtenu à un coût nul pour PC via ce lien.

Oddworld: Abe’s Oddysee New N ‘Tasty!, Qui généralement au prix de 15,99 sur Epic Games Store, il s’agit d’un remake du titre PlayStation original, sorti pour la première console de Sony en 1998. On parle d’un remake car il s’agit d’une refonte complète de l’original, développé à partir de zéro pour profiter de toutes les plateformes actuelles sur lesquelles il a été publié; d’ailleurs sur PC Également disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, PS Vita, WiiU et appareils mobiles.

Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, vous pouvez lire notre analyse ici, un texte dans lequel on dit que c’est “une grande recréation du classique qui met à jour les graphismes et touche à peine sa jouabilité”.

Offres de vacances sur Epic Games Store

En plus d’offrir un jeu gratuit par jour, l’Epic Games Store fête Noël avec offres sur tous les types de jeux vidéo de votre catalogue. Les membres de la boutique numérique peuvent trouver des remises sur une multitude de titres auxquels, en plus, un coupon de 10 peut être appliqué qui est reçu lors d’une première transaction -y compris le rachat d’un de ces jeux gratuits- et peut être appliqué à n’importe quel jeu plus de 14,99.