Sony Playstation 5 :

PS5 est arrivé la semaine dernière en Espagne, culminant sa première mondiale et nous découvrons encore quelques fonctionnalités de la console nouvelle génération de Sony. Ce dernier a été révélé par un utilisateur de Reddit après avoir réalisé, par hasard, que le DualSense, le contrôleur de console, voix de tourne-disque lors de la capture du clip automatique pris chaque fois qu’un trophée est gagné.

Déjà sur PS4, la console a pris une capture d’écran lorsqu’un trophée a été atteint, mais sur PS5, ce système a été poussé plus loin et maintenant une vidéo est enregistrée afin que l’exploit soit enregistré avec toutes les lois. Grâce à cet utilisateur, nous savons maintenant que non seulement la vidéo est enregistrée, mais également la voix à l’aide du microphone DualSense. Le meilleur de tout est que cette personne a découvert cela en jouant Demon’s Souls Remake, après avoir éliminé l’un de ses derniers boss difficiles, ce qui a abouti à la vidéo hilarante que vous pouvez voir sous ces lignes.

Joueur de Souls pour la première fois. Je ne savais pas que la PS5 enregistrait le son de vos microphones à chaque fois que vous remportiez un trophée. Oups. de r / PS5

Une option qui peut être désactivée

“La première fois que je joue un Souls. Je ne savais pas que la PS5 enregistrait l’audio de votre microphone à chaque fois que vous obtenez un trophée. Oups », dit le titre de cette vidéo amusante avec laquelle ce joueur voulait partager son exploit. C’est un bon moyen de montrer comment l’adrénaline est libérée chaque fois que vous parvenez à vaincre ce boss complexe avec lequel vous êtes coincé pendant des heures, des jours ou des heures. semaines.

Ceux qui ne se sentent pas à l’aise avec le DualSense enregistrant leur voix lors de l’obtention de trophées ils peuvent toujours désactiver l’option de capturer des vidéos à ce moment-là de la configuration PS5, bien qu’il semble que pour le moment la console ne permette pas de garder cette option activée et de désactiver uniquement le microphone.

