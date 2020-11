Sony Playstation 5 :

le Vendredi noir Il se renforce à l’approche du week-end et on commence déjà à le remarquer dans les offres de jeux numériques pour PC: hier Steam a commencé ses ventes d’automne dans de nombreux titres informatiques et aujourd’hui l’Epic Games Store fait de même dans son magasin jeu vidéo numérique. Les offres du Black Friday du Magasin de jeux épiques sera disponible jusqu’au 3 décembre en Espagne et comprendra des réductions allant jusqu’à 75%.

Toutes les offres Epic Games Store Black Friday

Entre les offres les plus exceptionnelles Nous trouvons des titres à prix réduit tels que Watch Dogs Legion, qui vient de sortir et peut maintenant être acheté pour 44,99 pour PC ou Star Wars: Squadrons, qui a été mis à jour avec plus de contenu et est disponible le vendredi noir sur Epic Games Store pour 23, 99. En plus des nouvelles versions, la boutique numérique a également réduit les titres essentiels tels que Grand Theft Auto V pour 14,99 ou Disco Elysium pour 27,99.

Il y a des sagas entières qui peuvent également être trouvées à un prix réduit, comme Assassin’s Creed dans lequel des jeux tels que Assassin’s Creed Odyssey (17,99), Assassin’s Creed Origins (11,99) et le trilogue original sont en vente. En parlant de trilogas, Mafia: Trilogy peut être acheté maintenant pour 44,99, tandis que Mafia: Definitive Edition et Mafia II: Definitive Edition peuvent également être achetés pour 24,99 et 14,99 respectivement.

Si vous cherchez jeux indies Vous pouvez trouver des titres intéressants à un prix inférieur, comme l’accès anticipé à Ooblets qui est à 16,79 pendant le Black Friday depuis l’Epic Games Store. Vous pouvez également en obtenir d’autres comme Dead Cells pour 19,99, The Escapists 2 pour 4,99 ou Superhot pour 9,19. Ce dernier a également abaissé sa dernière révision, Superhot: Mind Control Delete, à 14,99.

La promotion du jeu gratuit continue

Bien que le Black Friday Epic Games Store ait déjà commencé, le promotion du jeu gratuit la boutique numérique ne s’arrête pas pendant ces semaines; en fait, il a été mis à jour aujourd’hui pour donner MudRunner à quiconque souhaite l’échanger. Cave Story + peut être obtenu la semaine prochaine sans frais.