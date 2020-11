Sony Playstation 5 :

La machinerie des offres, promotions et remises du Vendredi noir Il a commencé dans différents magasins physiques et numériques, même si le Black Friday aura lieu dans une semaine, le 27 novembre. Le dernier à rejoindre était PS Store, la boutique numérique pour PlayStation 5 et PlayStation 4. Les ventes sont nombreuses et vous pouvez toutes les consulter sur ce lien, mais ci-dessous nous faisons une sélection des réductions de prix les plus importantes. La promotion, au fait, est active jusqu’au 1er décembre.

FIFA 21 – 38,49 Marvel’s Avengers – 34,99 The Last uf Us Part II – 39,89 Ghost of Tsushima – 49,69 Star Wars: Squadrons – 24,79 DOOM Eternal – 23,09 Dragon Ball Z: Kakarot – 34 .99 NBA 2K21 – 34,99 Resident Evil 3 Remake – 19,79 Édition du jeu de l’année Marvel’s Spider-Man – 29,99 Kingdom Hearts III – 20,99 Spyro Reignited Trilogy – 13,99 Crash Team Racing Nitro-Fueled – 13,99 Crash Bandicoot 4: Il est temps – 45,49

Offre sur PlayStation Plus et PS Now

En plus des ventes de jeux vidéo, les services d’abonnement de Sony sont également réduits: PlayStation Plus et PlayStation Now. Les 12 mois (un an) de PS Plus descendre à 44,99 , une réduction de 25%. Du côté de PS Maintenant, il y a trois mois pour 19,99 et un année pour 44,99 ; dans le premier cas, il représente une remise de 20% et dans le second de 25%.

Jeux PS4 avec la version PS5

Parmi les titres à prix réduit, il y a plusieurs PS4 qui inclure la mise à niveau vers PS5. Parmi elles, les différentes versions de FIFA 21, qui publiera sa mise à jour pour la console de nouvelle génération le 4 décembre. La liste complète est la suivante:

FIFA 21 Beckham Edition (standard) – 38,49 FIFA 21 Champions Edition – 39,59 FIFA 21 Ultimate Edition – 49,99 Watch Dogs Legion – 45,49 Watch Dogs Legion Gold Edition – 74,99 Madden NFL 21 – 38,49 Madden NFL 21 Deluxe – 39,59 Madden NFL 21 Edition MVP – 49,99 No Man’s Sky – 24,99 Borderlands 3 – 19,59 WRC 9 FIFA World Rally Championship – 29,99 WRC 9 FIFA World Rally Championship Deluxe Edition – 34 .99 Maneater – 25.99

Offres Black Friday 2020

Ceci est juste un apéritif des promotions qui auront lieu tout au long du Black Friday, où Sony a tendance à rétrograder ses consoles (bien que vous ne vous attendiez pas à des réductions sur la PS5 nouvellement sortie, arrivée hier en Espagne) et aussi jeux au format physique. Il est prévisible que ces ventes seront annoncées dans les prochaines heures ou jours.

D’autre part, le Microsoft Store Pour Xbox Series X / S, Xbox One et Windows 10, il existe également des offres à prix réduit sur des titres japonais tels que Dark Souls III, Dragon Ball Z: Kakarot, Soul Calibur VI, Jump Force et bien d’autres. Vous pouvez les consulter ici.