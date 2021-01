Sony Playstation 5 :

Sony a annoncé une nouvelle promotion sur le PlayStation Store qui nous permettra d’obtenir une large sélection de jeux et contenus téléchargeables pour PS4 à un prix inférieur à 20 euros jusqu’au lendemain 4 février, date à laquelle ces remises ne seront plus disponibles.

Une multitude de jeux pour moins de 20 euros jusqu’au 4 février

Parmi les offres les plus succulentes, on trouve des titres comme l’édition Gold de Resident Evil 7, dont le prix se trouve être uniquement 19,99 euros, nous permettant ainsi de profiter à la fois de l’aventure principale et de tout son contenu téléchargeable.

En continuant avec Capcom, nous ne pouvons pas oublier Monster World: Iceborne pour 19,99 euros, tandis que si la vôtre est la saga Assassin’s Creed, vous pouvez trouver Assassin’s Creed Origins pour 13,99 euros et Assassin’s Creed Odyssey par 19,99 euros.

D’un autre côté, si vous recherchez un bon jeu de combat avec lequel vous diviser le visage contre vos amis et contre des rivaux du monde entier, vous pouvez obtenir Dragon Ball FighterZ à un prix de seulement 11,19 euros.

D’un autre côté, ceux d’entre vous qui aiment avoir peur peuvent obtenir The Evil Within 2 pour 11,99 euros, avec Until Dawn de 9,99 euros et avec Little Nightmares pour 4,99 euros, ce dernier étant un achat très souhaitable si vous souhaitez préparer et réchauffer vos moteurs pour le lancement de sa suite, qui aura lieu le mois prochain.

Les offres les plus remarquables

Vous pouvez consulter la liste complète en cliquant sur le lien suivant bien que ci-dessous Nous vous laissons ce que nous croyons être les offres les plus exceptionnelles de cette promotion.

Rage 2 19,99

Resident Evil 7 Édition Or 19,99

Édition Gold de Metro Exodus 19,99

Assassin’s Creed Odyssey 19,99

Monster Hunter World: Iceborne 19,99

The Surge 2 Édition Premium 17,99

Ni no Kuni Remasterisé 14,99

Origines du credo de l’assassin 13,99

Le mal en 2 11,99

The Crew 2 Édition Deluxe 11,99

Dragon Ball Fighterz 11,19

Jusqu’à l’aube 9,99

Point d’arrêt de reconnaissance fantôme 9,09

Petits cauchemars 4,99