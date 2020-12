Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé

Ce 2020 a été une année des plus dystopiques, entre la pandémie mondiale qui a été générée et l’enfermement, nous avons dû nous adapter à une réalité inconfortable et vivre dans l’incertitude. Malgré tout, en tant que jeux vidéo, cette année a été chargée de sorties et de jeux formidables qui ne sont pas passés inaperçus. De plus, 2020 a été le lancement des consoles de neuvième génération, PlayStation 5 et Xbox Series X / S.

Parmi les meilleurs jeux de l’année on peut souligner l’arrivée du très attendu Cyberpunk 2077, un jeu qui, bien que mal optimisé pour PS4 et Xbox One, a une profondeur narrative, une jouabilité et un cadre jamais vus dans un jeu vidéo du genre.

Doom éternel est le nouvel opus de la saga mythique d’ID Software, un jeu de tir à la première personne dans lequel vous affronterez des hordes d’ennemis infernaux.

Animal Crossing: Nouveaux horizons Ce fut l’une des grandes surprises de cette année, offrant un jeu amusant avec lequel vous pouvez passer des heures à créer votre paradis personnel sur une île déserte.

FIFA 21, le simulateur de football populaire, regorge de nouvelles et de nouveaux contenus, en plus de cela, ce titre semble graphiquement incroyable dans les versions de nouvelle génération des nouvelles consoles. Beaucoup de gens l’ont acheté à Eneba avec des cartes PlayStation.

Assassin’s Creed Valhalla est le dernier opus de la célèbre franchise Ubisoft où vous jouerez Eivor, un Viking ambitieux qui combattra aux côtés d’autres guerriers pour prendre le contrôle de l’Angleterre.

Les meilleurs jeux de 2020

