Okami a vendu plus en Commutateur Nintendo que sur toute autre plateforme sur laquelle il a été publié, après avoir placé plus de 600 000 unitéss à ce jour. Les données, publiées dans le forum spécialisé dans les jeux vidéo ResetEra, proviennent du fuite massive de rapports et projets Capcom qui a eu lieu à la mi-novembre.

Le titre développé par le Studio de trèfle Capcom a été publié pour PlayStation 2 en 2007 (un an plus tôt au Japon) et en 2008 pour Wii avec commandes de mouvement; J’ai vendu environ 300000 unités chacun de ces consoles. Plus tard, en 2012, un remastering pour PlayStation 3 qui améliorent les ventes des versions précédentes: 529 000 unités.

Dans 2017, l’aventure d’action avec des touches du tridimensionnel The Legend of Zelda est revenu avec un remastering de plus, cette fois pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Ils ont vendu respectivement 536 000, 445 000 et 121 000 unités. C’est cette même version, Okami HD, c’est-à-dire traduit sur Nintendo Switch en 2018, où il a battu le record d’unités vendues.

Plus de 2,8 millions d’exemplaires vendus au total

Au total, et en tenant compte du fait qu’il s’agit de chiffres approximatifs, Okami a placé 2 831 000 exemplaires. Pour Capcom, comme pour le reste des projets auxquels le brillant Clover Studio a participé (dont PlatinumGames sortira plus tard), la rentabilité du projet a été une déception, tout comme God Hand, Viewtiful Joe et ses suites.

Des rumeurs ont fait surface il y a deux ans, jamais confirmées par les parties concernées, selon lesquelles PlatinumGames et Capcom ont commencé une collaboration en 2015 pour développer de nouvelles tranches de deux sagas Clover: l’Okami at hand et Viewtiful Joe. Cependant, il y avait des problèmes avec la gestion de PlatinumGames et le coût de développement des jeux, donc les pourparlers de collaboration ont échoué, mais en maintenant les bonnes relations entre les deux sociétés japonaises.