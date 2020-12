Sony Playstation 5 :

Annapurna Interactive a annoncé Open Roads, un nouveau jeu développé par La société Fullbright, les responsables de Gone Home et Tacoma, et d’atteindre l’Espagne et le reste du monde en 2021 pour PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One et PC, bien qu’un mois ou une date exacte au-delà de son année de sortie n’ait pas encore été finalisé.

Un road trip captivant

Dans cette aventure Nous accompagnerons Tess Devine, 16 ans, et sa mère Opal dans un road trip pour dénicher le passé et un sinistre secret, un voyage qui nous mènera à la découverte d’une série de propriétés familiales abandonnées depuis longtemps. Remarquez que cela aura un prix, car cela impliquera de déterrer des souvenirs qu’Opal essaie d’oublier depuis des années.

Au niveau jouable nous devrons faire des road trips en profitant de l’atmosphère, en choisissant nos itinéraires vers notre prochaine destination, en jouant avec la radio et en discutant avec notre mère. En fait, incluez un système de dialogues interactifs qui sera celui qui fera avancer le récit et nous permettra de voir les défauts, les secrets et les vérités enfouies des personnages.

Pour son style visuel, il a opté pour un style très particulier dans lequel tous les personnages ont été dessinés à la main. Concernant les langues dans lesquelles arriver, la page Steam elle-même confirme qu’elle aura voix en anglais et textes en espagnol.

Exigences de la version PC

Au dessous de nous vous laissons avec les exigences minimales préliminaires de votre version PC:

SW: Windows 10 (64 bits)Processeur: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350Mémoire: 4 Go de RAMGraphique: Nvidia GeForce GTX 460, 768 Mo | AMD Radeon HD 6870, 1 GoDirectX: Version 11Espace de rangement: 7 Go d’espace disponible