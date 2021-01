Sony Playstation 5 :

Playtech, une société spécialisée dans les casinos en ligne, a vendu YoYo Games pour 10 millions de dollars Playtech avait acquis le studio pour plus de 16 millions de dollars. YoYo Games est connu pour développer GameMaker Studio, un moteur multiplateforme très populaire parmi les équipes indépendantes pour sa facilité d’utilisation et son orientation vers les jeux 2D, ce qui en fait l’un des outils préférés des développeurs à la recherche d’une esthétique similaire aux jeux 8 et 16 bits -a été utilisé par Undertale, Hyper Light Drifter, Hotline Miami, Maldita Castilla, Heat Signature, Forager, Nidhogg, Spelunky et Katana Zero, entre autres-; Des moteurs comme Unreal Engine et Unity sont beaucoup plus puissants, mais ils se spécialisent davantage dans les graphiques 3D.

Bien que les nouvelles originales de . ne mentionnent que la vente et non l’acheteur, ses utilisateurs ont enquêté sur le fait que certains développeurs du navigateur Opera ont été nommés directeurs de YoYo Games. Cet indice et d’autres confirmeraient au nouveau propriétaire du studio, qu’elle pourrait rechercher une plus grande intégration des jeux indépendants avec le navigateur.

YoYo Games a essayé de publier des jeux, mais cela n’a pas fonctionné

L’achat de Playtech en 2015, n’a pas impliqué de changement radical du logiciel, qui continue d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités grâce à Game Maker: Studio 2 à partir de 2017. Dans une tentative de diversification de son activité, une division d’édition de jeux a été annoncée en 2018, mais fermée l’année suivante.

GameMaker propose une version gratuite pour une durée limitée et une édition à bas prix pour l’apprentissage scolaire. L’abonnement pour les créateurs est de 36 euros par an et permet de lancer des jeux sur PC -Windows et Mac-; Pour la licence console -Xbox One, PS4 et Nintendo Switch- l’abonnement annuel est de 735 euros. On ne sait pas si Opera changera ce modèle pour un modèle gratuit.