Le média spécialisé dans le cinéma hollywoodien Deadline a donné aujourd’hui une exclusivité sur le film solide engrenage métallique: son protagoniste, qui jouera le rôle de Serpent solide, être Oscar Isaac, que nous connaissons grâce à son rôle de Poe Dameron dans le dernier trilogue Star Wars. L’acteur avait déjà rendu public son souhait de devenir le personnage principal de l’adaptation du jeu de Hideo Kojima et il semble maintenant que cela se réalise.

Rappelez-vous que le film Metal Gear Solid est une production Sony Pictures dirigée par Jordan Vogt-Roberts, un réalisateur qui a publié de nombreuses informations sur Twitter sur l’avancement du projet et même sur les idées qui ont façonné cette adaptation. Le scénario est écrit par Derek Connolly, son producteur est Avi Arad et Peter Kang agit en tant que directeur exécutif du studio.

Comme nous l’avons dit, Oscar Isaac est surtout connu pour son rôle de pilote Poe Dameron dans le dernier trilogue Star Wars, même si bientôt on le verra aussi dans Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve qui sortira l’année prochaine, et il jouera Francis Ford Coppola dans François et le parrain, un film qui explore le tournage de The Godfather. Auparavant, nous l’avons également vu dans un excellent rôle dans Ex machina.

Oscar Isaac voulait être Solid Snake et Vogt-Roberts aussi

Au début de l’année dernière L’acteur était impatient de participer au film Metal Gear Solid Lorsqu’on lui a demandé dans une interview à quelle adaptation de jeu vidéo au grand écran il aimerait participer: «Metal Gear Solid, c’est tout. Je suis bénévole», a-t-il déclaré à IGN. En fait à cette époque l’artiste BossLogic a imaginé à quoi ressemblerait Isaac en tant que Solid Snake et l’a posté sur Twitter; peu de temps après, nous avons appris que Vogt-Roberts lui-même avait commandé cette illustration.

OK, revenons à Bid-NESS sérieux et ça roule avec le battage médiatique d’un film #metalgearsolid. Je voulais essayer #oscarisaac, il a une tasse de dope, alors je voulais voir à quoi il ressemble. #henrycavill puisque je ne pense pas avoir rendu justice au premier qui a été fait rapidement #mgs 🐍 pic.twitter.com/vzagaoVL9c— BossLogic (@Bosslogic) 15 août 2018

La possibilité qu’Oscar Isaac joue Solid Snake était toujours là, mais maintenant, il semble qu’il a été confirmé que l’acteur est impliqué dans le projet en tant que protagoniste. Ce que nous ne savons pas pour le moment, c’est quand ce film sortira, et en fait nous n’avons toujours aucune information sur la progression du tournage. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour avoir plus d’informations à ce sujet.