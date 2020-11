Sony Playstation 5 :

Playstation 5 sera présenté en première en Espagne le 19 novembre, coïncidant avec le lancement dans le reste du territoire européen et sur d’autres marchés au-delà du Mexique, des États-Unis, du Canada, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, sept pays où la console a été vendue le 12 novembre. le 16 septembre Sony a annoncé la date de sortie lors d’un événement numérique. La campagne de réservation a démarré quelques heures plus tard dans les principaux magasins. le unités disponibles ont volé en quelques minutes.

Le jour même où la console est arrivée au domicile des joueurs qui avaient réussi à la réserver lors de la première vague, certains les magasins ont ouvert une deuxième vague très limitée. Encore une fois, les machines ont disparu des étagères numériques de GAME, d’Amazon et d’autres détaillants quelques minutes après leur disponibilité.

Il n’y a pas de date pour l’arrivée de MS PS5 en Espagne

De Vandal nous avons demandé JEU, la principale chaîne de magasins de jeux vidéo de notre pays. Ils commentent que le second lot réserves, celles mises en vente le 19 novembre, arrivent vers le 15 décembre aux mains des joueurs. Ils ne savent pas quand il y aura un troisième envoi et donc quand de nouvelles réserves peuvent être ouvertes.

Nous avons également demandé Sony et la situation est pratiquement la même: ils n’ont pas de réponse. Par conséquent, pour le moment inconnu quand il y aura à nouveau PlayStation 5 disponible dans les magasins physiques ou en ligne. Cette situation a signifié que les spéculateurs font le mois d’août.

Entre 1200 et 3000 euros pour une PlayStation 5 en revente

La PlayStation 5 est arrivée sur le marché en deux modèles: le la norme, avec lecteur Blu-ray, coûte 499 ; la Édition numérique, sans lecteur de disque, coûte 399 . Le prix de revente fait plus que tripler ces prix selon les cas. La chaîne de magasins CEX, spécialisée dans les biens d’occasion, commercialise la PS5 standard pour 800 euros; la acheter pour 640 euros, un montant supérieur au PVPr (prix de vente conseillé).

Le marché de la revente privée varie dans des prix allant de 550 (l’édition la plus numérique) à 20000 . Une recherche du portail Wallapop vous permet de voir que la plupart des consoles enregistrées sont neuves, inutilisées et vendues dans une gamme de 800 et 1000 euros. Il y a aussi ceux qui vendent la console à des prix qui dépassent les 1200 euros. L’un d’eux se vend 20 000: «J’en suis très content mais j’ai besoin de réformer la maison», explique le vendeur. Au Royaume-Uni, un groupe spéculatif a saisi plus de 3 500 consoles.