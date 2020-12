Sony Playstation 5 :

Le troisième lot de réserves de Playstation 5 il a commencé à vendre ce jeudi 3 décembre. Des magasins comme Amazon, GAME, Fnac, Xtralife et d’autres entreprises en ligne ont ouvert le processus au petit matin et ce matin; Je sais en tout est épuisé en quelques minutes. Cependant, il reste des réserves de MediaMarkt, qui ouvriront cet après-midi.

PS5 standard avec lecteur de disque – 499 (lien) PS5 Digital Edition sans lecteur de disque – 399 (lien)

De Vandal, nous serons attentifs aux annonces du magasin d’électronique et d’électroménagers pour mettre à jour cette actualité dès que l’heure est connue spécifique auquel les réservations s’ouvriront. N’oubliez pas que les réservations sont uniquement via les boutiques en ligne: vous ne pourrez pas vous rendre dans les magasins physiques pour mettre de côté une console.

⚠️Nous aurons plus de consoles # PS5 disponibles demain après-midi (exclusivement en ligne)

Il n’y aura pas d’unités disponibles dans les magasins physiques. Tous ceux qui obtiendront leur réservation recevront la console environ le 18/12. Restez connecté pour les nouvelles mises à jour. pic.twitter.com/F1qxb6SKQw— MediaMarkt Games 🔴Contigo 24h in MediaMarkt.es (@MediaMarktGames) 2 décembre 2020

Les PS5 précommandées le 3 décembre arriveront le 18 décembre

Les consoles réservées lors de la troisième vague seront livrées vers le 18 décembre, comme l’a confirmé MediaMarkt sur le réseau social Twitter, reproduisant le message proposé par d’autres entreprises en ligne, bien que non confirmé par Sony. Les PS5 précommandées lors de la deuxième vague (le 19 novembre) seront livrées vers le 15 décembre.

le Le 19 novembre était le jour du lancement de PlayStation 5, bien que ce jeudi, seules les machines qui avaient déjà été réservées depuis des semaines avant d’arriver dans les magasins. La cinquième console domestique de Sony a battu des records de ventes au niveau international, au Royaume-Uni et aussi en Espagne, où elle est devenue la deuxième PlayStation la plus vendue dès sa première semaine, juste derrière la PlayStation Portable (PSP).

Dans notre analyse de la console Nous avons dit: “Nous avons vécu tous les changements de génération Depuis la première PlayStation, et au manque de tests beaucoup plus de jeux, on peut dire sans crainte de se tromper que c’est l’un des plus choquants au niveau de l’actualité et de l’expérience utilisateur, et que c’est une console qui inspire avec une grande facilité et qui ça ne décevra pas à vous tous qui l’attendez à bras ouverts. “