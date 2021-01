Sony Playstation 5 :

Xbox Games Pass a annoncé les titres qui débarqueront sur son service la semaine prochaine et nous avons une bonne liste de jeux.

Microsoft nous a toujours habitués nouveaux ajouts mensuels à votre service d’abonnement. Mois après mois, Xbox Game Pass ajoute de nouveaux jeux dont les abonnés du service peuvent profiter pour une somme modique.

Si vous pensiez que Game Pass avait déjà dévoilé toutes ses cartes pour janvier, nous vous invitons à jeter un œil à la liste des jeux qui arriveront sur le service de streaming du big M avant l’arrivée du 31. Il y a quelques titres de grande renommée:

Le premier composé des nouvelles incorporations était déjà connu. Le titre de Remedy, Control sera sur Game Pass pour PC dans seulement deux jours. En plus de cet intéressant jeu d’action et de puzzle, une saga très réussie débarque au Japon et de plus en plus en Occident, un indie plein de magie, une version exclusive de Microsoft et bien plus encore. Xbox a rendu publique la liste ci-dessous que nous joignons:

Voici quelques-uns des disques durs externes que vous pouvez acheter sur Amazon et qui vous aideront à étendre la capacité de votre Xbox.

Control (PC) – 21 janvier Desperados III (Android, console et PC) – 21 janvier Donut County (Android, console et PC) – 21 janvier Outer Wilds (Android) – 21 janvier Cyber ​​Shadow (Android, console, et PC) – 26 janvier Yakuza 3 Remastered (Android, Console et PC) – 28 janvier Yakuza 4 Remastered (Android, Console et PC) – 28 janvier Yakuza 5 Remastered (Android, Console et PC) – 28 janvier Le Moyen (Xbox Series X | S et PC) – 28 janvier

Xbox et son service de jeu en nuage deviennent de plus en plus gros. Juste aujourd’hui, nous avons rendu compte des jeux qui sont rejetés à la fin du mois du service. Final Fantasy XV, Gray ou Indivisible quittera bientôt le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à les consulter, si vous ne l’avez pas déjà fait, avant le 31 janvier.