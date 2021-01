Sony Playstation 5 :

Outriders, le jeu de tir multijoueur de Square Enix et People Can Fly, ne sortira pas le 2 février comme prévu, mais enfin Disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC le 1er avril. Cela a été annoncé par le propre compte officiel du jeu sur Twitter avec une déclaration dans laquelle ils ont également révélé qu’à la fin du mois prochain Je publierai une démo gratuite afin que quiconque le souhaite puisse tester ce projet avant son lancement.

“Nous avons décidé de reporter le lancement des Outriders au 1er avril 2021”, expliquent-ils dans le communiqué, soulignant que ce n’est pas une blague (Ce jour est célébré le poisson d’avril, une fête anglo-saxonne semblable au poisson d’avril espagnol). “Nous investirons du temps supplémentaire pour continuer à peaufiner le jeu et en se concentrant sur la publication d’une expérience de jeu fantastique au lancement », conclut la déclaration que vous pouvez lire dans ce sens.

Une mise à jour importante concernant les Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik Outriders (@Outriders) 6 janvier 2021

Pour finir, les responsables du jeu ont tenu à remercier la communauté d’avoir tenu un peu plus longtemps avant de pouvoir entrer dans cette expérience d’action multijoueur: “Nous apprécions votre patience!”, ont-ils fini par dire.

Démo gratuite des Outriders 25 février

Pour atténuer la négativité inhérente au délai de lancement, l’équipe des Outriders a annoncé qu’une nouvelle version sera lancée à la fin du mois prochain. demo gratuite du jeu. Être spécifiquement disponible sur 25 février et, bien que cela n’ait pas été spécifié, il est entendu qu’il est accessible depuis toutes les plates-formes. Ce qui a été confirmé, c’est que la progression de cet essai gratuit peut être reportée au jeu final une fois qu’il a été publié.

La démo gratuite d’Outriders sera ouverte à tous et vous permettent de jouer les premières heures de ce titre à la fois en solo et en coopération. Il a également été confirmé que les quatre classes de personnages seront disponibles dans cet essai gratuit: “Nous pensons qu’il est important que les joueurs puissent tester une IP comme Outriders avant son lancement”, expliquent-ils dans le communiqué.

Alors le calendrier des Outriders ressemble à ceci: Premièrement le 25 février aura une démo gratuite sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC, et après son lancement officiel aura lieu le 1 avril. Si vous voulez connaître le jeu plus en détail avant sa première, vous pouvez lire nos impressions ici.