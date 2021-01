Sony Playstation 5 :

Les gens peuvent voler a publié deux vidéos dédiées à caractéristiques et exigences de la version PC d’Outriders, le jeu de tir avec des éléments de RPG que les développeurs de Bulletstorm et Gears of War: Judgment sont en train de créer avec Square Enix. La première vidéo, insérée ci-dessous, détaille le matériel requis Pour jouer en compatible avec différentes qualités graphiques, l’utilisation de technologies PC telles que Nvidia DLSS et Razer Chroma, et tous les options de configuration visuels disponibles. Dans la deuxième vidéo, que vous trouverez ci-dessous, il est montré comment le jeu sera vu sur des moniteurs ultra-larges.

Exigences minimales et recommandées

Commençons par les spécifications matérielles des trois configurations graphiques illustrées par People Can Fly. Dans les trois cas, l’objectif est qu’il fonctionne à un minimum de 60 images par seconde; il est également précisé qu’au moins 70 Go d’espace sur le disque et n’est pris en charge que par le système d’exploitation Windows 10. Les conditions pour l’exécuter 4K (2160p) avec des graphismes en Ultra pas encore détaillés, mais ils assurent que 16 Go de RAM seront nécessaires.

Minimum: 720p et réglages bas

Processeur: Intel i5-3470 ou AMD FX-8350Mémoire RAM: 8 GoCarte graphique: Nvidia GeForce GTX 750TI ou AMD Radeon R9 270xDirectX: DirectX 11

Recommandé: 1080p et paramètres élevés

Processeur: Intel i7-7700 ou AMD Ryzen 5 1600Mémoire RAM: 16 GBCarte graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 480 8 GoDirectX: DirectX 12

Paramètres graphiques et fonctionnalités PC exclusives

En plus des options de base telles que la sélection de la résolution et du moniteur, les joueurs peuvent déverrouiller le framerate ou verrouillez-le en définissant une limite spécifique (au minimum 60 ips) et personnalisez le champ de vision. En ce qui concerne les paramètres avancés, vous pouvez jouer avec le qualité des effets, textures, ombres, les effets de post-traitement, la distance de visualisation et la végétation, ainsi que le choix entre différents anti crénelage.

Le jeu peut être utilisé avec clavier et souris ou contrôleur (il existe un support pour Steam, PlayStation et Xbox), avec toutes les touches et boutons configurables, et prendra en charge moniteurs ultra-larges (illustré ci-dessous). En outre, il existe un support pour résolution dynamique et avec Nvidia DLSS. En outre, il y aura un support pour la fonctionnalité photographique Nvidia Ansel (pas de mode photo) et le système d’éclairage accessoire Razer Chroma RGB. Enfin, il y aura cartes et fonds sur Steam.

Concernant toutes les plateformes, être traduit en 13 langues et doublé en huit; parmi eux des Espagnols d’Espagne et d’Hispano-Amérique. Comme précisé précédemment, l’interface peut être personnalisée au goût et il y aura jeu croisé entre toutes les plateformes et clients PC. Outriders a été retardé une deuxième fois jusqu’à 1 avril, quand accéder au PC, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et Google Stadia. Il Le 25 février, il y aura une démo gratuite pour toutes les plates-formes à l’exception de Stadia.