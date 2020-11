Sony Playstation 5 :

Encore une semaine, nous compilons les meilleurs films et premières séries sur Netflix, HBO, Amazon et Disney + à regarder le week-end du 27 novembre 2020. Prenez bonne note!

Le mois de novembre touche à sa fin et les principaux services de streaming commencent à lancer leurs derniers feux d’artifice de premières tout en laissant toute l’actualité du mois suivant prête dans la chambre. Chez Hobby Consolas, suivant notre routine hebdomadaire, nous vous proposons les meilleurs films et séries en première sur Netflix, HBO Espagne, Amazon Prime Video et Disney Plus Espagne à regarder le week-end du 27 novembre 2020.

Nous avons commencé les principales actualités de Netflix Espagne avec l’arrivée de la deuxième saison de The Scammer, la série animée originale de la plateforme dont l’intrigue est centrée sur un groupe de voleurs en col blanc et d’escrocs qui finissent par être impliqués dans les cas les plus farfelus imaginables. Ici, nous vous laissons notre revue de The scammer season 2.

Entre les meilleure première série sur HBO Espagne Nous avons The Flight Attendant, un thriller mettant en vedette l’actrice de The Big Bang Theory Kaley Cuoco dont l’intrigue est centrée sur un agent de bord qui se réveille dans une chambre d’hôtel avec un homme mort. Sans se souvenir de ce qui s’est passé la nuit précédente, la jeune hôtesse de l’air commence à s’enquérir de l’identité du meurtrier, craignant que ce soit elle qui ait commis le crime.

En ce qui concerne la meilleurs nouveaux films de HBO Espagne Nous avons trouvé pour ce week-end de nombreux titres intéressants à voir, notamment pour le dimanche 29 novembre. Parmi les films incorporés (ou réincorporés) au catalogue de HBO Espagne, nous soulignons The English Patient, Chocolat, Cold Mountain, Mr. Ripley’s Talent, Life is Beautiful, The Hours, Tropic Thunder et El Niño del pyjama rayé.

Dans Meilleurs films de sortie vidéo Amazon Prime Nous avons Bohemian Rhapsody, un biopic sur le chanteur emblématique de Queen Freddie Mercury (joué par Rami Malek, lauréat d’un Oscar) depuis la création du groupe au début des années 1970 jusqu’au milieu des années 1980, lorsque le groupe a joué à Wembley à l’occasion du Live Aid. Voici notre critique de Bohemian Rhapsody.

Entre le Disney Plus Espagne premières Nous avons l’arrivée de la saison 31 des Simpsons, où la plateforme diffusera deux nouveaux épisodes chaque semaine. Dans le premier, intitulé L’hiver de notre contenu rentable, Lisa est punie en fabriquant des plaques d’immatriculation de voiture tandis qu’Homer et Bart deviennent des sensations virales. De son côté, dans le chapitre 31×02, Faites-le grand ou faites-le Homer, Homer Simpson devient le mentor d’un stagiaire instable qui pour une raison quelconque l’idolâtre.

On trouve également dans la meilleure nouvelle série de Disney Plus Espagne toute la série Runaways, une production Marvel centrée sur six jeunes hommes dotés de pouvoirs qui doivent s’unir pour affronter leurs méchants parents. Si vous n’avez pas pu voir la série sur HBO, c’est votre chance. Voici notre revue de Runaways.

Jusqu’à présent, notre examen de les meilleures séries et nouveaux films sur Netflix, HBO Espagne, Amazon Prime Video et Disney Plus Espagne à regarder le week-end du 27 novembre 2020. Avec laquelle de ces nouveautés profiterez-vous de votre repos bien mérité?