Il semble que la route d’Overwatch 2 soit très longue. Après son annonce en 2019, l’équipe de développement n’a eu aucun scrupule à admettre qu’elle n’avait pas de date de sortie prévue pour le jeu et n’y avait même pas pensé. Le jeu de tir à la première personne et le titre multijoueur de Tempête De NeigePendant ce temps, il semble qu’il regarde avancer lentement leur développement et pourrait faire face un retard en interne.

Overwatch 2: un jeu sur lequel nous pourrions en savoir plus à la BlizzCon

Le streamer Metro, qui a déjà partagé des informations véridiques liées à la saga Overwatch, a souligné que le développement de la suite se déroule de manière “vraiment lente”. En fait, il affirme que Blizzard envisage la possibilité de retarder le jeu en interne, tout en affirmant que ils ont “un long chemin à parcourir” Aller.

Le dernier dont nous avons entendu parler Overwatch 2 est-ce le réalisateur, Jeff Kaplan, a promis que nous en entendrons davantage parler lors du prochain événement d’entreprise: BlizzCon 2021, qui se tiendra entièrement numériquement la prochaine fois 19 et 20 février. «Comme vous le savez, nous nous concentrons désormais sur Overwatch 2, dont nous parlerons plus en détail en février avec la célébration de la BlizzCon Online», a déclaré Kaplan. “Nous savons que cela fait longtemps, nous savons que nous avons été silencieux et que Nous avons encore un long chemin à parcourir“.

La vérité est que les déclarations de Kaplan correspondent très bien à ce que souligne le streamer Metro. Espérons que lors de la prochaine BlizzCon, nous aurons l’occasion d’en savoir plus sur l’état actuel d’Overwatch 2. Ce titre se veut bien plus ambitieux que l’original: les cartes seront plus grandes, tandis que son mode PvE propose des missions avec des histoires très détaillées. Le poids narratif de ce titre est beaucoup plus important, il est donc logique que le studio prenne plus de temps pour assembler toutes les pièces.

“Overwatch 2 nous semble une suite intéressante en ce qui concerne le PvE, et risqué si on parle de business model », écrivons-nous dans nos premières impressions du jeu.