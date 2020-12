Sony Playstation 5 :

Depuis son annonce à la BlizzCon 2019, nous avons peu d’informations sur Overwatch 2, la suite du populaire jeu de tir à héros de Blizzard, à venir avec une mise à niveau graphique et un mode histoire. Des détails ont été connus avec un compte-gouttes, des fuites vraies et fausses sont apparues et des rumeurs ont fait rage. Mais maintenant l’entreprise assure que lors de son prochain événement, elle donnera plus de nouvelles de cette deuxième partie.

Pour ce faire, il faudra attendre les 19 et 20 février 2021, date à laquelle Blizzard célèbre le nouveau BlizzConline. Il s’agit du nouvel épisode de son événement annuel qui en 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Comme beaucoup d’autres événements de jeux vidéo, la BlizzCon a fait le saut vers le virtuel et de nombreuses activités qui s’y dérouleront ont déjà été confirmées. Bien sûr, il y aura également des annonces et l’une d’entre elles sera liée à Overwatch 2.

“Nous savons que nous sommes restés silencieux depuis longtemps”

Jeff Kaplan, directeur d’Overwatch, a été celui qui a donné la nouvelle dans une vidéo récente consacrée à une mise à jour du jeu: “Comme vous le savez, nous nous concentrons maintenant sur Overwatch 2, dont nous parlerons davantage en février avec la célébration de la BlizzCon Online. “

Dans la vidéo, Kaplan était également impatient de partager plus de détails sur ce nouveau jeu: «Nous sommes impatients de vous en dire plus sur Overwatch 2, nous avons hâte de vous en montrer plus sur le jeu. Nous savons que cela fait longtemps, nous savons que nous avons été silencieux et que nous avons encore un long chemin à parcourir, juste pour gérer les attentes. Mais nous travaillons très durNous voulons que ce jeu soit formidable pour vous », a-t-il déclaré.

Pour le moment, les informations dont nous disposons sur Overwatch 2 sont très rares: la société a confirmé que à venir sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, mais avec le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X / S, il est très difficile de penser qu’elle ne sera pas également lancée sur les consoles de nouvelle génération. Nous savons que vous mettrez davantage l’accent sur l’histoire et que la taille de vos cartes sera plus grande, mais pas encore de date de sortie.