Overwatch est le populaire jeu de tir multijoueur à la première personne de Tempête De Neige, qui a fait ses débuts en Espagne et dans le monde en 2016. Si vous faites partie de ceux qui ne l’ont pas encore joué et que vous voulez l’essayer ce Noël, vous aurez la chance de profitez du jeu entièrement gratuit sur PC jusqu’à la prochaine fois 4 janvier. Nous vous rappelons que le titre est également disponible en PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Overwatch: disponible sur PC gratuitement jusqu’au 4 janvier

Cette phase d’essai gratuite permettra aux joueurs de profiter toutes les cartes et tous les personnages qui donne vie à Overwatch, l’un des tireurs les plus populaires de ces dernières années. Jusqu’au 4 janvier prochain Nous aurons la possibilité de prendre le contrôle du jeu sur PC sans frais supplémentaires. Et si nous décidons d’acheter le jeu, nous pouvons profiter de 50% de réduction et transférer les données enregistrées.

Bien qu’Overwatch ne soit pas gratuit sur les consoles, il convient de noter que il a une réduction de 67% sur toutes les versions de console disponible. Nous vous rappelons que dans ce titre chaque personnage utilise un large éventail de compétences et de capacités, qui encouragent le travail d’équipe pendant que nous finissons nos rivaux à travers les différents modes de jeu: Capture, Charge, Hybride ou Contrôle, en plus des défis hebdomadaires.

Sur PC, nous pouvons trouver le jeu réduit de 50% et sur les consoles de 67%

Pendant ce temps, Blizzard façonne Overwatch 2: le titre suit les traces de son prédécesseur, mais influencer beaucoup plus dans la section narrative, un élément auquel la communauté a demandé plus d’attention. De cette façon, la deuxième tranche aura un mode PVE Ils proposent des histoires très détaillées. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie pour ce jeu, nous savons que nous serons à la BlizzCon en février.

“Blizzard entre dans les jeux d’action multijoueur à la première personne avec un début spectaculaire appelé à devenir l’une des grandes références du genre“, nous écrivons notre analyse du jeu original.