Au cours de l’Indie World Showcase d’aujourd’hui, il a été annoncé que Among Us, le multijoueur à succès d’Innersloth, à venir sur Nintendo Switch. Et nous n’aurons pas à attendre longtemps pour affronter les imposteurs de l’hybride: comme le confirme le compte espagnol de l’entreprise sur Twitter, le jeu être disponible toute la journée dans l’eShop de la console.

Pour le moment parmi nous pas encore disponible à l’achat dans la boutique numérique, mais il devrait devenir actif en quelques heures. Votre token s’il est déjà actif. Dans d’autres eShops, il est déjà disponible, comme aux États-Unis, où son prix est 4,99 $. Son prix dans l’eShop espagnol devrait être similaire au changement.

🚨 RENCONTRE URGENTE! 🚨 @AmongUsGame sera disponible pour #NintendoSwitch tout au long de la journée! #IndieWorld pic.twitter.com/Y4rgd5Cp3A Nintendo Espaa (@NintendoES) 15 décembre 2020

Switch, la première console à laquelle arrive Among Us

Le lancement de Among Us sur Nintendo Switch confirme le moment de succès déjà évident que cela vit indie initialement sorti en 2008: Cette année-là, il est passé inaperçu, mais il y a quelques mois, il a réussi à obtenir une renommée inimaginable pour ses créateurs. Aujourd’hui a déjà été téléchargé plus de 100 millions de fois, principalement sur mobile, et a battu des records d’audience sur Twitch.

La Nintendo Hybrid est la première console à être lancée sur: jusqu’à présent, il n’était disponible que sur les appareils mobiles et PC; Il a été récemment annoncé que le Xbox Game Pass pour PC faisait partie de la vague de jeux de décembre. Le sien nouvelle carte, The Airship, au gala des Game Awards.