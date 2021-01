Sony Playstation 5 :

Innersloth a publié un blog de développeur sur sa page itch.io parlant de ce qui va arriver parmi nous, y compris la nouvelle carte, Le dirigeable. L’étude indépendante ne s’engage à aucune date précise jusqu’à ce qu’ils soient plus sûrs de pouvoir l’accomplir. Ils expliquent également pourquoi les mises à jour du titre prennent du temps.

Tout d’abord, ils passent en revue certains des jalons du jeu au cours des derniers mois de l’année dernière: le lancement sur Nintendo Switch, Epic Games Store et Xbox Game Pass pour PC, en plus de la première cette année sur Xbox Series X / S et Xbox One. A l’annonce de la nouvelle carte gratuite, ils détaillent qu’être “un immense carte avec de nouvelles tâches et salles à explorer “inspirées du jeu précédent du studio, The Henry Stickmin Collection. Les joueurs peuvent”choisissez dans quelle pièce commencer, courir dans de nouveaux costumes et même monter et descendre les escaliers. ” “début 2021”.

Le studio a récemment publié une mise à jour pour la version Nintendo Commutateur où certains bogues ont été corrigéstels que “mots bloqués dans le chat”, la possibilité de faire défiler avec le contrôleur et d’autres détails. Ils promettent que magasiner pour acheter des articles cosmétiques seront ajoutés bientôt, bien qu’ils ne spécifient pas quand.

Ils seront “plus transparents” dans les plans futurs

À propos des nouvelles à venir, ils disent que qui sera “plus transparent” sur les mises à jour dans lequel ils travaillent et l’ordre dans lequel ils arriveront, ils publieront donc bientôt une feuille de route qui “Je n’aurai pas de rendez-vous tant que nous ne saurons pas que nous pouvons les atteindre”. L’une des mises à jour à venir est un système de compte, mais “la première mise à jour pour cela” se concentre sur le modération dans le but de «garantir à tous ceux qui jouent une expérience sûre et amicale». Oui, ils disent avoir entendu les demandes des joueurs, qui demandent un système d’amis et statistiques enregistrées, entre autres choses.

D’Innersloth ils expliquent pourquoi les mises à jour ne viennent pas de manière plus cohérente. En raison du succès inattendu du titre au second semestre 2020 (le jeu est sorti en 2018), il n’a fallu que «deux mois restructurer, résoudre nos processus et engager des partenaires externes pour nous aider à gérer. “Au total, ils sont quatre ouvriers dans l’étude.

Ils donnent également quelques raisons pour lesquelles ils ne veulent pas croître hors de proportion: “Ajouter plus de personnes cela n’accélère pas automatiquement le développement; la ralentit et peut causer beaucoup de problèmes si on ne le fait pas correctement. “Ils rappellent que” de nombreux studios indépendants “ont fermé car les embauches sont devenues incontrôlables, et qu’il y a” une infinité de problèmes qui peuvent survenir “comme la formation des nouveaux les compétences artistiques, la lisibilité du code de programmation, les éventuels conflits interpersonnels, etc.

Among Us est disponible en Espagne et dans le reste du monde pour PC, Nintendo Switch et appareils mobiles Android et iOS. Vous pouvez consulter notre guide.