Sony Playstation 5 :

Parmi nous est devenu une révélation indépendante cette année 2020, malgré le fait que le titre débuts en 2018 pour les PC et les appareils mobiles. Pendant le gala Les Game Awards, où elle a reçu la statuette du meilleur jeu multijoueur et du meilleur jeu mobile, l’équipe de développement Innersloth a présenté la deuxième carte, The Airship. Bien que la date d’arrivée prévue soit début 2021, la vérité est que Les joueurs de Switch ont déjà pu en profiter à l’avance.

Le dirigeable, la nouvelle carte de Among Us, peut être apprécié maintenant sur Switch

Alors que Polygon fait écho, les joueurs qui apprécient la sortie récente du jeu sur Nintendo Switch ont réussi accéder à la carte The Airship à l’avance. Selon une vidéo publiée par la chaîne YouTube ProsafiaGaming, pour accéder à ce nouveau scénario il va falloir effectuer une série d’étapes que nous décrivons ci-dessous:

Créez un jeu local. Accédez à l’ordinateur portable dans le hall, trouvez l’option «jeu» et sélectionnez Le dirigeable comme carte. Quittez le hall. Créez un jeu en ligne avec les mêmes paramètres. Cliquez sur Jouer une fois que votre lobby en a quatre ou plus de joueurs.

Une erreur dans Switch permet d’accéder à la nouvelle carte de Among Us

Apparemment, plusieurs joueurs ont déjà pris soin de faire cela pour essayez les nouveaux tenants et aboutissants et fonctionnalités à partir de la carte du dirigeable. Donc, si vous avez mis la main sur la version Switch de Among Us, vous avez une chance de prendre note du nouveau champ de bataille entre membres d’équipage et imposteurs. Le jeu a fait ses débuts le 15 décembre sur la plate-forme hybride.

Pendant, si c’est votre premier contact Avec le titre de Innersloth, nous vous invitons à jeter un œil à notre guide complet trucs et astuces.