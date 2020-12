Sony Playstation 5 :

Parmi nous veut terminer l’année 2020 en beauté et donc déjà l’indie populaire Il a également été publié sur Epic Games Store pour PC. Le titre compte dans ses premiers jours, pour un temps limité seulement, avec un offre qui fait baisser son prix jusqu’à 3,19 euros sur le territoire espagnol et européen.

Parmi nous maintenant disponible sur Epic Games Store

Comme nous vous l’avons dit, récemment, InnerSloth a renforcé ses liens avec Epic Games Store afin que Among Us soit également disponible dans ledit magasin numérique. Jusqu’à présent, les joueurs PC ne pouvaient obtenir le titre que via Steam, ou en achetant le titre directement sur le site Web du développeur. Il y a quelques jours cette offre a été étendue avec l’arrivée du jeu au Xbox Games Pass pour PC et maintenant, enfin, il est également sur l’Epic Games Store.

Un jeu pour 4 à 10 joueurs en ligne ou en mode local via Wi-Fi dans lequel vous devez préparer votre vaisseau spatial au décollage. Mais attention: un ou plusieurs joueurs choisis au hasard dans l’équipage sont des imposteurs prêts à tuer les autres!

Parmi nous arrive à la boutique Epic avec diverses offres disponibles, l’un des plus intéressants pour une durée limitée. Ceux-ci sont les éditions:

Parmi nous – Édition standard: Jusqu’au 1er janvier 2021, le jeu bénéficie d’une réduction de 20% sur son prix de base. C’est-à-dire que sur les 3,99 euros qu’il coûtera, il peut être acheté pour seulement 3,19 euros.Parmi nous – Édition “Starter Pack”: pour 7,99 euros; Inclut le jeu de base, le lot de mascottes de hamster, la série de costumes Polus et la série de costumes MIRA HQ.Parmi nous – Édition “All-in-One Pack”: pour 11,99 euros, comprend le jeu de base et tous les DLC; Ensemble de mascotte Hmster, ensemble de mascotte de crabe, ensemble de mascotte de Brain Slug, ensemble de mascotte Stickmin, ensemble de mini homme d’équipage, série de costumes Polus et série de costumes MIRA HQ.

nous sommes sur @EpicGames 💛 vous pouvez également utiliser votre coupon Epic pour réclamer une copie de Parmi nous! et nous ne nous sommes pas contentés de nous évacuer, d’ignorer cette partie, à peu près sûrs qu’ils se sont auto-déclarés https://t.co/D6S3ebMdDo— Innersloth (@InnerslothDevs) 18 décembre 2020

Parmi nous, les DLC sont également peut être acheté individuellement. InnerSloth prévoit de publier la quatrième carte du jeu cette année 2021; Le dirigeable, complètement gratuit. À ce stade, il est difficile de ne pas savoir ce que cet indie populaire records battus au cours des derniers mois et il a été au centre de l’attention sur les plateformes de streaming. Désormais, encore plus de joueurs peuvent s’en procurer s’ils le souhaitent.

N’oublie pas visitez notre guide de jeu complet devenir des imposteurs experts. Parmi nous Il est inclus dans les jeux multijoueurs occasionnels et en ligne et est actuellement disponible en PC, mobiles Android et iOS et Nintendo Switch.